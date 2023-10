Calciomercato Roma, tripla offerta da Londra: affare a gennaio

Calciomercato Roma, un obiettivo di Pinto starebbe valutando diverse offerte per decidere dove andare a giocare nei prossimi mesi

La Roma aspetta gennaio per rinforzarsi e mettere nuovi tasselli all’interno di un mosaico che si è fatto molto più bello nell’ultimo calciomercato estivo. I giallorossi, infatti, hanno effettuato diversi colpi di mercato mirati a migliorare i diversi reparti della rosa di José Mourinho, che ha ottenuto anche giocatori di livello. Su tutti c’è Romelu Lukaku, che con il suo passaggio nella Capitale ha sorpreso tutti.

Inizialmente promesso sposo dell’Inter, il belga ha poi deciso di approdare a Trigoria nelle ultime settimane della finestra estiva di mercato. Oltre a lui, a centrocampo sono arrivati giocatori del calibro di Leandro Paredes e Houssem Aouar, a cui si aggiunge anche Renato Sanches che, fino ad ora, non ha potuto mostrare a pieno il suo talento a causa di diversi infortuni muscolari. Questa, infatti, è un grande neo per la sua carriera, martoriata dagli stop.

Anche la difesa è stata rinforzata con il ritorno di Diego Llorente, che in estate era tornato al Leeds dove Pinto è andato a bussare per riaverlo. Oltre allo spagnolo ex Real Madrid, poi, a parametro zero è arrivato Evan Ndicka, difensore centrale ex Eintracht Francoforte, che in avvio di stagione non ha convinto molto, mentre ora ha dato diversi segnali di crescita.

Calciomercato Roma, Chalobah vuole restare in Premier League

Proprio la difesa è uno dei reparti più problematici della Roma visti i diversi infortuni che ci sono tati nelle ultime settimane. Kumbulla è ancora lungodegente e tornerà solo nel 2024, mentre Smalling sembra aver recuperato dal fastidio ai tendini del flessore della coscia.

Proprio l’inglese non ha dato grandi segnali positivi e per questo motivo Pinto si sta guardando intorno per individuare nuovi profili da prendere a gennaio. Uno di questi è quello di Trevoh Chalobah, che è finito ai margini del Chelsea. Come riporta TeamTalk, però, prenderlo non sarà facile visto che su di lui ci sono anche Tottenham, Fulham e West Ham. Il difensore, scaricato da Pochettino, dovrebbe ponderare queste offerte in vista di un trasferimento a gennaio, con il Bayern che guida la lista delle straniere per prenderlo.