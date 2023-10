Conte tra Roma e Juve: bomba Zazzaroni

Antonio Conte torna in Serie A, secondo Ivan Zazzaroni il pugliese è pronto per la nuova panchina la prossima stagione. Ecco l’annuncio in diretta che taglia fuori la Roma.

Per il futuro di Antonio Conte si avvicina sempre di più l’ipotesi del ritorno in Serie A. Il tecnico pugliese, dopo l’addio al Tottenham la scorsa stagione, è ancora senza panchina. Nelle scorse settimane sembrava ad un passo dal sostituire l’ex Roma, Rudi Garcia, alla guida del Napoli. In seguito alla fumata nera, con la conferma del francese da parte di De Laurentiis, il leccese è uscito allo scoperto aprendo pubblicamente ad un futuro alla Roma, oltre che nel club partenopeo. Ma Ivan Zazzaroni scrive un altro epilogo in vista della prossima stagione.

Con il contratto di José Mourinho in scadenza si sono fatte nuovamente insistenti le voci che vedrebbero la Roma sulle tracce di Antonio Conte. Voci alimentate dalle dichiarazioni dello stesso allenatore, che ha comunque rimandato ogni scelta professionale alla prossima stagione. Conte ha spiegato come la sua priorità sia di pianificare la stagione dal principio, allontanando ogni ipotesi di subentro in corsa dopo eventuali esoneri. Secondo Ivan Zazzaroni, che ha parlato del futuro del pugliese in diretta radio, la strada punta dritto al ritorno alla Juventus dopo l’addio di Allegri.

Conte tra Roma e Napoli, Zazzaroni non ha dubbi: “Andrà alla Juventus”

All’interno del programma Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, Zazzaroni ha parlato di Antonio Conte con Fabrizio Biasin. Secondo il direttore del Corriere dello Sport, il futuro del leccese è già scritto e sarà bianconero.

Sul ritorno di Conte in Serie A e sugli approcci del Napoli: “Conte è stato cercato. De Laurentiis è così, sente un po’ tutti, Antonio è stato cercato per arrivare. Poi Antonio secondo me andrà alla Juventus.” Un altro ritorno alla Juve per Conte, scelto come erede ideale di Allegri. Sulla possibilità che la Juve vinca lo Scudetto quest’anno il conduttore è diretto, rivolto ad Allegri: “Lo fanno santo, non dico che è impossibile ma non ha la squadra per vincere lo scudetto.“