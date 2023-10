Infortunio Smalling, quando rientra: la strategia di Mourinho

Infortunio Chris Smalling, ecco quando può tornare in campo il centrale difensivo inglese. José Mourinho sceglie la strategia per evitare nuovi guai fisici al numero 6.

Archiviata la seconda pausa per le nazionali della stagione la Roma è pronta a tornare in campo in Serie A. Domani, nella gara ad ora di pranzo, i giallorossi ospiteranno il Monza di Palladino per la nona giornata di campionato. La partita contro i brianzoli rappresenta il primo banco di prova di un ciclo di gare decisive per un primo bilancio stagionale, tra Serie A ed Europa League. Chris Smalling è lontano dal campo dai primi di settembre e spunta la strategia per il pieno recupero del centrale inglese.

Ieri c’è stato un timido sospiro di sollievo intorno alle condizioni del centrale difensivo ex Manchester United. Il numero 6 giallorosso si è rivisto in gruppo a Trigoria, un altro recupero in gruppo dopo il ritorno di Diego Llorente a disposizione di Mourinho. Il centrale difensivo spagnolo si candida per una maglia dal primo in vista di Roma-Monza, rientro che farebbe avanzare Bryan Cristante sulla linea di centrocampo. Diverso il discorso riguardo il centrale difensivo britannico, che al massimo domani potrebbe tornare tra i convocati, ma al massimo siederà in panchina nella sfida alla squadra brianzola.

Recupero Smalling, il piano per il ritorno in campo: possibile test in Europa League

Come evidenzia l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ la convocazione dell’inglese domani avrebbe un significato più simbolico che di campo. Molto probabilmente José Mourinho non vuole affrettare i tempi per evitare nuove ricadute del proprio perno difensivo, che punta al rientro tra i titolari in vista del big match Inter-Roma.

Ma il quotidiano sportivo non esclude un rientro in campo anticipato. Chris Smalling potrebbe testare le sue condizioni fisiche in occasione di Roma-Slavia Praga, terza giornata del girone di Europa League, per poi puntare la trasferta di Milano. Domani quindi lo vedremo al massimo in panchina, la priorità di Mourinho è averlo a piena disposizione in vista delle prossime gare che saranno fondamentali per il cammino stagionale dei giallorossi.