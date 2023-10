Niente Roma a gennaio: annuncio UFFICIALE

Calciomercato Roma, un calciatore accostato ai giallorossi è uscito allo scoperto sul suo futuro. L’avviso ufficiale è una doccia gelata per l’assalto di Tiago Pinto a gennaio.

La Roma di José Mourinho tornerà in campo domani, allo stadio Olimpico contro il Monza. La squadra giallorossa è a caccia di continuità dopo le ultime tre vittorie consecutive, inanellate prima della sosta per le nazionali. Il periodo di pausa è stato utile per recuperare dagli infortuni in casa giallorossa, con il solo Diego Llorente che sembra pronto a tornare da titolare in vista di domani. Sosta utile anche a svelare nuovi scenari in vista della sessione di calciomercato invernale.

C’è l’avviso ufficiale dalla Premier League che può ridisegnare le manovre in entrata della Roma. Dall’arrivo di José Mourinho in poi il manager Tiago Pinto ha chiuso colpi dal campionato inglese praticamente in ogni sessione di mercato. E tanti indizi accostavano il dirigente portoghese ad un nuovo assalto in Premier League, con il ritorno di fiamma per il centrocampista belga, Youri Tielemans. Il classe ’97 ha lasciato il Leicester lo scorso anno ed era già finito nel mirino del responsabile del calciomercato in casa Roma la scorsa estate. Ora nei Villains sta faticando a trovare spazio, considerato che in campionato non è mai stato schierato da titolare dal tecnico Unai Emery.

Calciomercato Roma, avviso dall’Inghilterra: Tielemans vuole restare all’Aston Villa

Ma il belga, intervistato dal Times, rigetta qualsiasi ipotesi di rottura con l’allenatore e allontana ufficialmente il suo addio a gennaio. Tielemans ha le idee chiare sul tecnico basco: “Fin dall’inizio mi ha detto che è un processo perché è uno stile di gioco diverso da quello a cui sono abituato, soprattutto dalla scorsa stagione e da quella precedente.”

Rigettata la tesi di un possibile litigio con l’allenatore: “Ho visto suggestioni secondo cui ho litigato con l’allenatore. Mi viene mandato tutto questo, lo vedo e rido perché è una sciocchezza.” Tielemans chiosa bollando come sciocchezze le ipotesi di una rottura con l’Aston Villa, candidandosi ufficialmente per avere più spazio in squadra dal primo minuto. Un avviso che può avere ripercussioni immediate in vista del calciomercato invernale.