Nuovi campioni per la Roma: scende in campo Mourinho

Non si ferma la caccia a nuovi talenti per la Roma ad opera di José Mourinho. Lo Special One è letteralmente sceso in campo in queste ore: ecco tutti i dettagli.

Archiviata la sosta per le nazionali il campionato italiano riparte dalla nona giornata in calendario. La Roma tornerà a giocare allo stadio Olimpico tra ventiquattro ore, di fronte il banco di prova Monza. La squadra allenata da Raffaele Palladino si sta confermando come formazione insidiosa in Serie A anche in questa stagione e precede di un punto i giallorossi in classifica. Alla vigilia della sfida dell’ora di pranzo dello stadio Olimpico, José Mourinho lancia un segnale in ottica futura in casa giallorossa.

Il conto alla rovescia per il rientro in campo della Roma è entrato nella fase finale. Domani, dopo due settimane, la squadra giallorossa tornerà in campo tra le mura amiche dello stadio Olimpico. Alla vigilia della sfida alla squadra brianzola, e prima della conferenza stampa a Trigoria, José Mourinho ha scelto di seguire con attenzione la sfida della Roma Primavera al Tre Fontane. I giovani guidati in panchina da Alessandro Guidi hanno sfidato il Milan capolista dell’ex terzino Abate, con il risultato che si è chiuso a reti bianche.

Primavera, Roma-Milan a Trigoria: Mourinho segue la gara a bordo campo

Ad attirare l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori è stata la presenza di José Mourinho, insieme a Foti e Nuno Santos ad assistere la gara. Non una sorpresa, lo Special One segue costantemente le sfide della Primavera, da cui ha pescato -e continua a farlo- tanti talenti poi lanciati in prima squadra, ma la novità sta nella posizione del tecnico portoghese.

Di consueto il tecnico della Roma segue la sfida della formazione giovanile dalla tribuna. Stavolta le telecamere lo hanno invece pizzicato seduto a bordo campo, a pochi passi dalla bandierina del calcio d’angolo. In sua compagnia lo staff tecnico, con la missione di visionare da vicino i giovani giallorossi, in previsione di nuovi debutti in prima squadra. Come detto la sfida si è chiusa sullo 0-0, chissà quali indicazioni avranno colto Mou ed il suo staff in vista del futuro della stagione giallorossa.