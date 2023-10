Infortuni Roma, Mou allo scoperto: recupero fissato

Nel pre partita di Roma-Monza José Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico giallorosso ha annunciato un possibile ritorno tra i titolari.

La Roma torna in campo allo stadio Olimpico, contro il Monza di Palladino, 0-0 all’intervallo con i giallorossi in superiorità numerica. Tra le scelte dal primo minuto di José Mourinho ha generato sorpresa il mancato rientro tra i titolari di Diego Llorente. Il difensore spagnolo sembrava l’unico indiziato per una maglia nell’undici giallorosso di partenza, ma Mourinho ha scelto di affidarsi ancora una volta a Bryan Cristante nel terzetto difensivo davanti alla porta di Rui Patricio.

Lo Special One, intervenuto nel pre gara ai microfoni di Sky Sport, ha spiegato così la panchina del difensore spagnolo. Sulla scelta di Cristante in difesa: “Llorente non ha ancora i 90 minuti, sarebbe un rischio iniziare con lui. A disposizione significa averlo in panchina e che mi dà copertura. Se tutto dovesse andare bene dovrebbe partire titolare giovedì.” Il centrale ex Leeds potrebbe tornare dunque in campo in vista della sfida interna contro lo Slavia Praga, fondamentale per gli equilibri del girone europeo.

Infortuni Roma, solo panchina per Llorente: Mourinho fissa il recupero

La decisione di schierare nuovamente Cristante in difesa ha visto Mourinho affidarsi a Edoardo Bove a centrocampo dal primo minuto. Sul centrocampista ex Primavera Mourinho ha le idee chiare: “Mi piace che in questo momento già lo consideriamo un ragazzo maturo. Ha giocato tanto nelle ultime due stagioni, non è più una sorpresa quando gioca. Capisce bene le dinamiche e ha una grande capacità fisica e mentale. Quando non c’è Cristante lui è in grado di dare stabilità al nostro gioco.”

Infine lo Special One ha speso parole al miele per Romelu Lukaku: “Ha sempre segnato gol, ha il gol nel sangue. Lui è un riferimento importante per noi. Non siamo una squadra veloce, Lukaku ci dà anche questa profondità.” Sulle differenze con il Big Rom conosciuto al Chelsea: “Oggi è un uomo, non è il bambino che ho conosciuto al Chelsea. Lukaku è arrivato da poco, ma ha una personalità forte anche nello spogliatoio e ne abbiamo bisogno.”