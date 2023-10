Roma-Monza, osservato speciale all’Olimpico: erede scelto

Roma-Monza, osservato speciale all’Olimpico ed erede individuato: eco perché la sfida tra Mourinho e Palladino tocca anche il calciomercato.

Se è vero che le questioni di queste ultime settimane sono state numerose e hanno abbracciato una pluralità di fattori in grado di toccare trasversalmente il mondo del calcio tutto, è altrettanto giusto evidenziare come, per fortuna, da circa due giorni a questa parte, l’attenzione principale sia ricaduta nuovamente sugli aspetti maggiormente legati al calcio giocato.

In casa Roma, proprio mentre Mourinho provava a spegnere ulteriormente e con diplomazia la faccenda scommesse e le presunte ingerenze di Zalewski ed El Shaarawy, si diffondeva parallelamente una certa attenzione e attesa nei confronti della sfida odierna contro il Monza, in programma alle 12.30. Come non accadeva da tanto tempo, i giallorossi scenderanno sul prato dell’Olimpico in un lunch match, tutt’altro che semplice o trascurabile importanza. La squadra di Palladino, a detta di Mourinho allenata bene da un allenatore che riesce a riflettere la sua bravura nel modus operandi dei suoi giocatori, vanta ad oggi la striscia di reti inviolate più importante d’Europa, con ben 348 minuti di gioco trascorsi senza incassare gol.

Roma-Monza, Di Gregorio osservato speciale all’Olimpico: Palladino si affida anche a lui

Un dato eloquente, che riflette lo stato di forma dei biancorossi, in quest’inizio di campionato bravi a distinguersi per grandi prestazioni anche contro squadre importanti. Non si dimentichi, ad esempio, di quella messa in campo contro la Lazio proprio a Roma, circa un mese fa, quando Gagliardini e colleghi avevano più volte rasentato la vittoria in una partita finita poi in parità.

Servirà la stessa attenzione di quella gara, evidenzia lo stesso Palladino, conscio delle qualità della Roma ma fiducioso e consapevole delle proprie. La sfida tra Mourinho e il giovane tecnico dei lombardi, però, sottintende anche importanti significati di mercato, come evidenziano le colonne odierne de La Gazzetta dello Sport. Tra gli osservati speciali, infatti, figura anche il portiere degli ospiti, Michele Di Gregorio, distintosi per un grande inizio di campionato e già reduce da una stagione importante in Brianza lo scorso anno.

Attenzionato da diverse big, il suo nome intriga anche la Roma, come ormai noto: se Palladino si attende risposte e conferme importanti anche da lui, Tiago Pinto e colleghi avranno certamente quest’oggi occasione di monitorarlo ulteriormente, questa volta dal vivo. L’età e la prossimità della scadenza contrattuale di Rui Patricio rendono obbligatorie valutazioni anche in questo reparto, dove, tra i vari nomi candidati all’eredità del portoghese, figura proprio anche quello di Di Gregorio.