Totti alla Roma, il messaggio dell’ex ai Friedkin

Totti è stato avvicinato nei giorni scorsi alla squadra giallorossa, con un ex giocatore che ha mandato un messaggio preciso alla proprietà

La settimana per la Roma comincia nel migliore dei modi con tre punti in tasca e un po’ di leggerezza nella mente visto il successo con il Monza. La vittoria non è arrivata nel modo più spettacolare, ma il gol di El Shaarawy nel finale ha fatto comunque esplodere lo Stadio Olimpico dopo una partita troppo equilibrata. Nonostante l’espulsione di D’Ambrosio, infatti, i brianzoli sono riusciti a resistere in inferiorità numerica, dando vita a qualche incursione pericolosa.

Nulla di difficile per la difesa romanista che ha mantenuto la porta imbattuta in questa giornata, come successo solo in altre due occasioni. La rete del Faraone è arrivata nel finale di gara dopo un tiro di Azmoun che si è stampato addosso ai difensori, ma poi il numero 92 ha ribadito di prima a rete. Un calcio non solo al pallone, ma anche alle voci di un suo presunto coinvolgimento nel caso scommesse che ha scosso il mondo del calcio in questi giorni.

José Mourinho è riuscito così ad allontanare ancora un po’ le polemiche sulla squadra e sul suo conto, nonostante l’espulsione nel finale di gara. Il cartellino rosso costringerà il tecnico a stare fuori nella partita contro l’Inter al San Siro, dove lui ha lasciato un pezzo di cuore nel 2010.

Totti alla Roma, Candela: “Uno come lui deve esserci. Le sue maglie sono ancora le più vendute”

Intanto, il tecnico aspetta ancora l’arrivo di un dirigente che possa prendere le sue parti durante le conferenze stampa in cui c’è da fare la voce grossa. Il parafulmini che Mourinho ha tanto chiesto non è ancora arrivato, ma a Dan Friedkin è arrivato un messaggio direttamente da un ex,

Si tratta di Vincent Candela, ex difensore della Roma dello scudetto, che in occasione dei suoi 50 anni ha parlato in un’intervista a Il Messaggero. Dalle colonne del quotidiano a cui ha svelato parecchi retroscena sul suo passato ha mandato un messaggio diretto alla proprietà: “È una follia che Totti non faccia parte della Roma. Le sue maglie sono ancora oggi le più vendute, è apprezzato in tutto il mondo. È la storia del club. Uno come lui ci deve stare, magari insieme“.

Vincent ha continuato parlando anche di alcuni retroscena: “Zeman ci faceva fare delle cose che non mi piacevano e spesso litigavamo. Adair? Finimmo anche alle mani, ci hanno dovuto dividere, ma è uno dei miei migliori amici. Dopo l’addio alla Roma si è spenta la luce, ho provato poi a fare anche l’assistente allenatore a Di Francescoe a Garcia, ma niente. Se fosse arrivato Blanc…“.