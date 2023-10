Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE: firma fino al 2026

Calciomercato Roma, nuovo accordo per il prolungamento del contratto che ha visto aggiungersi altri due anni prima della scadenza

La Roma sta lavorando per arrivare al meglio alla sfida di domani contro lo Slavia Praga in Europa League per la vetta del Girone G. Questa è attualmente contesa proprio con il club biancorosso che ha conquistato 6 punti nelle precedenti partite con Servette e Sheriff Tiraspol. Lo stesso è successo a Lukaku e compagni, che ora vogliono solo ottenere un altro successo per blindare il primo posto ed evitare gli spareggi.

Proprio in vista della partita José Mourinho ha parlato in conferenza stampa dove ha annunciato che Evan Ndicka giocherà titolare anche a causa delle poche alternative. Il reparto arretrato, infatti, sta cominciato a respirare dopo settimane di emergenza in cui Bryan Cristante ha dovuto dare una mano. In vista della gara di domani, però, dovrebbe essere recuperato Diego Llorente, mentre Smalling potrebbe giocare una manciata di minuti per riprendere confidenza col campo.

Le coppe europee stanno entrando nel vivo non solo per la Prima Squadra maschile, ma anche per la Roma Femminile, che ha battuto il Vorskla ed ha strappato il pass per la Women Champions League. Il girone di sicuro non è dei migliori perché ci sono Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, oltre all’Ajax che non va sottovalutato.

Calciomercato Roma, Glionna firma per altri due anni

In vista delle prossime partite, le giallorosse si stanno preparando per fare bella figura e intanto preparano anche le prossime tappe della squadra. Molto importante è organizzare il futuro sin da subito e la Roma Femminile ci ha pensato raggiungendo l’accordo con una calciatrice per il rinnovo del contratto.

Si tratta di Benedetta Glionna, che ha deciso di legarsi ancora alla Roma per i prossimi tre anni. Contrato fino al 2026, quindi, per la calciatrice classe 1999 che aveva trovato l’intesa con la società alla fine della passata stagione. La firma sulle carte, però, è arrivato solo ora a causa dei tanti impegni che si sono susseguiti dalla fine del Mondiale alla partenza sprint del campionato. Per lei fino ad oggi 74 presenze e 17 reti.