Erede già trovato e no al prestito: conferma UFFICIALE

Calciomercato Roma, smentita ufficialmente l’ipotesi di addio in prestito. Il calciatore esce allo scoperto anche sulla futura eredità in casa giallorossa.

Domani sera la Roma di José Mourinho tornerà a giocare allo stadio Olimpico. Di fronte alla squadra giallorossa i cechi dello Slavia Praga, per la terza giornata del girone di Europa League. Sfida dal profumo di scontro diretto per la vetta del gruppo G, con entrambe le squadre a sei punti dopo le prime due giornate. Banco di prova importante per la squadra giallorossa, attesa poi dall’insidiosa trasferta di domenica, in casa dell’Inter. Alla vigilia della sfida europea un calciatore giallorosso ha svelato un retroscena sull’ipotesi di prestito estivo ed è uscito allo scoperto sul futuro.

Vigilia europea per la Roma di Mourinho, che a Trigoria ha ritrovato in gruppo Ndicka e Smalling. Out nella rifinitura invece Spinazzola e Rui Patricio. Lo Special One ha da poco parlato in conferenza stampa, lanciando tanti spunti ai cronisti presenti a Trigoria. Il portoghese ha anticipato la presenza del difensore ivoriano tra i titolari domani sera, al pari di Romelu Lukaku. Subito dopo la conferenza stampa dell’allenatore giallorosso, è stato il momento di Mile Svilar, che ha risposto alle domande dei cronisti.

Calciomercato Roma, Svilar alla scoperto sull’estate ed il futuro: nessuna ipotesi di prestito

Il secondo portiere della Roma sta trovando continuità in Europa e la gara di domani sera assume un significato importante per il classe ’99. Lo scorso anno partì da titolare solo all’esordio, con la sconfitta in casa del Ludogorets, prima di trovare spazio in campionato negli scampoli finali della stagione.

Sulla futura eredità di Rui Patricio, entrato nell’ultimo anno di contratto con la Roma, l’ex Benfica ha così commentato le domande dei giornalisti. Svilar esce allo scoperto: “Sono ancora giovane, devo prendere tutte le occasioni che il mister mi darà. Adesso sono concentrato sulla partita di domani. Il prossimo anno è il prossimo anno.” Un passo per volta per il portiere giallorosso, che è tornato anche sul mercato estivo. Il classe ’99 ha smentito le ipotesi di un possibile addio in prestito: “No, mai. Sono sempre stato concentrato sulla Roma.“