Allarme Smalling, slitta il rientro

Smalling si è allenato con i compagni nei giorni scorsi, ma la sua condizione non gli permette di rientrare in campo nel breve periodo

La Roma stasera scende in campo contro lo Slavia Praga per la terza giornata del Girone G di Europa League. Giocare e vincere contro i cechi è fondamentale per blindare il primo posto nel gruppo, che significa evitare gli spareggi successivi. Due partite partite che Mourinho ha definito diverse volte inutili in conferenza stampa e per questo motivo evitarle sarebbe fondamentale, dato che creerebbero solo fatica superflua.

Già la situazione fisica dei calciatori giallorossi non è delle migliori, con diversi calciatori che hanno dato forfait a causa di problemi muscolari. Uno di questi è Renato Sanches, che stasera non ci sarà a causa del problema accusato nel primo tempo della gara con lo Sheriff Tiraspol. Il portoghese sta lavorando per recuperare e conta di farlo per domenica, quando cercherà di esserci anche Paulo Dybala.

L’argentino non ha accusato fastidi o dolori durante un allenamento o una partita, ma è stato vittima di uno scontro abbastanza violento durante la partita con il Cagliari, con Prati che lo ha falciato. Il centrocampista rossoblù ha colpito la Joya all’altezza del ginocchio sinistro, che ha portato a uno stiramento del legamento collaterale dell’articolazione. Il risultato era un mese di stop che dovrebbe finire la prossima settimana.

Smalling ha bisogno di tempo: niente Slavia Praga

L’argentino, però, ha intenzione di rientrare contro l’Inter domenica, per una gara molto importante dove servirà tutto il supporto a Lukaku, che ha già la sicurezza di essere nel mirino dei tifosi interisti. Per stasera, infine, Mourinho dovrà rinunciare anche a un altro titolare che sta cercando di recuperare.

Come riporta il Corriere dello Sport, Chris Smalling dovrebbe dare forfait anche per questa partita, dove c’era la possibilità di vederlo in campo nei minuti finali. Le sue condizioni non sono delle migliori visto che il centrale inglese non si sente sicuro quando “forza” in allenamento. Assenza molto probabile, quindi, per l’inglese che cercherà di recuperare nelle prossime gare.