Calciomercato Roma, scambio in Serie A: Inter e Juve avvisate

Calciomercato Roma, scambio di gioiellini per superare Inter, Milan e Juventus. Anche questa volta Mourinho può essere decisivo.

Gli scenari e le questioni di mercato hanno infiammato per tutto il trimestre estivo il mondo mediatico e la piazza romanista tutta, reduce dalla cocente quanto beffarda sconfitta di Budapest ma altrettanto curiosa rispetto al desiderato rilancio da sancire sempre sotto la guida tecnica di José Mourinho, rimasto fedele alla parola data ai tifosi stessi in Roma-Spezia, quando aveva lasciato intendere di voler restare almeno fino alla scadenza contrattuale attuale.

Ciò, ovviamente, doveva riflettersi anche in un concreto modus operandi della società che permettesse di assecondare quelle pretese e quelle visioni dallo Special One denunciate ed evidenziate dopo la finale. Al netto di difficoltà e limiti imposti ai Friedkin, il lavoro di Tiago Pinto è prontamente andato, quindi, in questa direzione, finalizzato alla consegna di una rosa funzionale quanto profonda, oltre che arricchita di giocatori in grado di aumentare notevolmente il tasso tecnico della compagine giallorossa tutta.

Calciomercato Roma, scambio e jolly per Colpani: avviso alle big della Serie A

Proprio in attesa di nuove risposte da parte di una squadra che sta palesando fattori di crescita ma anche elementi da dover ancora perfezionare, l’avvicinarsi dell’anno nuovo pone certamente sotto la lente di ingrandimento scenari da approfondire durante il mercato invernale o, comunque, da apparecchiare per la prossima estate.

Da tale punto di vista, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti riferiti da Calciomercatoweb.it, relativi al possibile scenario di mercato che coinvolgerebbe proprio l’ultima squadra affrontata dalla Roma, il Monza. Come raccontatovi, la sfida di domenica avrebbe potuto permettere di attenzionare da vicino un giocatore finito anche nel mirino dei capitolini, Michele Di Gregorio, di cui scritto in esclusiva dalla nostra redazione in questi giorni.

Tra le fila brianzole, però, milita anche un elemento che ha fin qui colpito non poco l’attenzione degli addetti ai lavori, tra cui Tiago Pinto. Ci riferiamo ad Andrea Colpani, talentuoso centrocampista offensivo che ha suscitato interesse soprattutto tra le fila di Juventus e Inter, oltre che a stimolare anche il Milan. Secondo la su citata fonte, la non meno interessata Roma potrebbe provare a calare il jolly Pagano, intavolando una trattativa che coinvolga il giovane centrocampista giallorosso, sugellato e incoraggiato da Mourinho nel corso di tutta la scorsa estate e già reduce da diverse apparizioni in prima squadra.

Come accaduto già in altre operazioni di mercato, anche questa volta il lavoro dei José con i giovani potrebbe rivelarsi più che importante ai fini delle evoluzioni di un calciomercato sempre vivo e dinamico.