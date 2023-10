Mourinho torna in Premier: nuova panchina a Londra

Roma, per il futuro di José Mourinho torna prepotentemente di moda l’ipotesi del ritorno in Premier League. Nuova panchina a Londra per lo Special One.

Questa sera la Roma torna a giocare allo stadio Olimpico, per una gara dal peso specifico decisamente importante. La squadra guidata da José Mourinho, anche stasera assente in panchina per squalifica, ospiterà i cechi dello Slavia Praga. Entrambe le squadre sono a quota sei punti dopo due giornate di Europa League ed in palio c’è la vetta del gruppo G della competizione. Nel frattempo, senza segnali di rinnovo, dall’Inghilterra rilanciano un nuovo assalto estivo al tecnico portoghese.

La Roma torna a giocare allo stadio Olimpico dopo la vittoria di misura conquistata in extremis contro il Monza. L’undici guidato da José Mourinho ospiterà questa sera lo Slavia Praga. La formazione ceca arriva a punteggio pieno dopo due gare di Europa League, al pari dei giallorossi ma con una migliore differenza reti. La sfida di stasera e quella di ritorno saranno decisive per la vetta del girone G della competizione continentale, primo posto che farebbe evitare lo scomodo spareggio con le squadre retrocesse dalla Champions League dopo la fase a gironi. Nel frattempo dall’Inghilterra rilanciano il ritorno di Mourinho in Premier League, con una nuova panchina a Londra per il portoghese.

Ritorno di fiamma per Mourinho in estate: torna di moda la pista West Ham

Il contratto dello Special One con la Roma scadrà a giugno del 2024. Lo stesso Mourinho ha ribadito il concetto che fino a quel momento sarà completamente concentrato sulla squadra giallorossa, mentre segnali di rinnovo ancora non sono arrivati. In attesa di una possibile svolta gli addetti ai lavori riaccendono una pista a Londra per il lusitano.

Ritorno a Londra possibile, ma non al Chelsea o al Tottenham. Secondo quanto scrive il sito inglese Caughtoffside.com, la panchina più calda per Mourinho sarebbe quella del West Ham. Lo scorso anno i londinesi guidati da David Moyes hanno vinto la Conference League ed avevano già tentato un approccio, poi respinto, allo Special One. Anche Moyes ha il contratto in scadenza e gli Hammers potrebbero tornare all’assalto del tecnico romanista in estate.