Non solo Dybala: doppio esame e Inter nel mirino

Roma, Dybala si è fermato contro il Cagliari a causa di una contusione presa all’altezza del ginocchio che lo ha costretto allo stop

Alle 21 ci sarà il fischio d’inizio di una delle partite più importanti della stagione arrivati a questo momento. Riuscire a vincere contro lo Slavia Praga in casa è fondamentale per la Roma che ha intenzione di mantenere la testa del Girone G di Europa League. Mourinho cercherà di scendere in campo con la formazione migliore, anche se mancano diverse pedine allo scacchiere giallorosso, martoriato dagli infortuni.

L’assenza più importante è senza dubbio quella di Paulo Dybala che contro il Cagliari ha subito una botta all’altezza del ginocchio. Prati, durante il primo tempo della sfida, ha deciso di marcare alto l’argentino che si era abbassato fino al limite dell’area per prendere il pallone. Con le spalle al campo, il numero 21 non ha visto arrivare il centrocampista rossoblù che lo ha falciato con un colpo ben assestato che lo ha costretto alla sostituzione.

Non c’era cattiveria in quel gesto, ma il risultato è stato lo stop obbligato della Joya che sta cercando di recuperare insieme agli altri infortunati. Le corsie mediche della Roma, infatti, sono sempre intasate, ma almeno in difesa la situazione sembra essere migliorata con Smalling e Llorente che sono rientrati.

Roma, Dybala e Renato Sanches puntano l’Inter

Anche a centrocampo l’aria sta migliorando con Renato Sanches che sta correndo verso il rientro dopo lo stop muscolare che lo ha fermato per la seconda volta in questa stagione. Dopo la bella prestazione con l’Empoli, il portoghese ha dato forfait nella partita contro lo Sheriff Tiraspol.

Come riporta il Corriere dello Sport, il rientro dei due potrebbe avvenire con l’Inter, con Dybala che sta cercando il recupero record a tre settimane dall’incidente con il Cagliari. Mourinho valuterà insieme al suo staff la situazione dell’argentino e quella del centrocampista, che ieri si è allenato con i compagni in vista della gara con lo Slavia Praga, al via stasera allo Stadio Olimpico.