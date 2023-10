Voltafaccia choc: torna a zero

Il calciatore potrebbe tornare nel club che ha lasciato in estate dopo che questo ha deciso di tornare sui suoi passi in questi giorni

La Roma stasera scende in campo contro lo Slavia Praga per la terza giornata del Girone G di Europa League. In palio c’è il primo posto nel gruppo, con alle palle Sheriff Tiraspol e Servette entrambe a zero, mentre i giallorossi hanno lo stesso bottino dei cechi. Sei punti in totale che possono diventare nove nella gara dello Stadio Olimpico, in cui Mourinho spera di poter trionfare per mettere a tacere le ultime critiche rimaste.

L’inizio di stagione, infatti, non è stato dei migliori e sopra la testa dello Special One si erano accumulati nubi e dubbi riguardo il futuro. Il contratto di José scade a giugno 2024 e ancora non sono stati avviati contatti con la proprietà per allungare la sua durata. Una condizione che ha dato il via alle speculazioni, con la frangia più estremista e con meno memoria della tifoseria che chiedeva la testa del tecnico il prima possibile.

Dan Friedkin non ha dato ascolto a queste richieste e anzi, ha dimostrato pazienza per una situazione che sembra essere migliorata in questi giorni. Dopo la sconfitta con il Genoa, sono arrivate quattro vittorie tra Serie A e campionato, con Mourinho che spera comunque di avere rinforzi a gennaio.

Calciomercato Roma, De Gea può tornare al Manchester United

Uno dei reparti più in difficoltà è la difesa, dove la situazione fisica non è delle migliori. A preoccupare, però, non è la tenuta atletica dei calciatori, con Llorente che ha appena recuperato da un fastidio al flessore e Smalling che non sembra pronto a tornare.

Anche la porta non convince, con Svilar che viene impiegato solo in coppa e Rui Patricio che ha dimostrato segni di calo nelle ultime gare. Proprio per sostituire il portoghese, Tiago Pinto si è guardato intorno con l’obiettivo di individuare i profili migliori. Uno di questi era David De Gea, accostato nei mesi scorsi alla Roma e liberatosi in estate dal contratto con il Manchester United. Come riporta The Sun, però, i Red Devils sono pronti a fare marcia indietro e a riprendere a zero lo spagnolo dopo averlo scaricato in estate. I timori sono legati all’assenza di Onana a gennaio a causa della Coppa d’Africa.