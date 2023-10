Firma in arrivo e stipendio triplicato: ha vinto Mourinho

Mourinho ci aveva visto lungo quando aveva chiesto di averlo in rosa e ora ha potuto dimostrare a tutti quanto avesse ragione

Tra i migliori allenatori in circolazione c’è senza ombra di dubbio José Mourinho, uno con un palmarès formato da ben 26 trofei. L’ultimo è arrivato proprio con la Roma e si tratta della Conference League vinta dal portoghese a Tirana contro il Feyenoord. Il numero sarebbe potuto essere anche più alto se solo i giallorossi non avessero incontrato sulla propria strada un arbitro come Anthony Taylor.

L’arbitro inglese, che sta facendo discutere di sé per le tante scelte sbagliate che stanno facendo imbestialire i tifosi del Regno Unito, ha negato la gioia della vittoria a José e a tutti i tifosi arrivati a Budapest. La finale contro il Siviglia sarebbe dovuta finire diversamente, ma invece si è trasformata nel dramma che accompagna la vita di ogni giallorosso. Anche la seconda stagione di Mourinho nella Capitale sarebbe stata vincente, dimostrando la sua grande abilità nel vincere.

Dopo anni e anni sulle migliori panchine del mondo, José è in grado non solo di guidare qualsiasi squadra, con il solo Tottenham che non ha vinto nulla con lui avendolo esonerato proprio alla vigilia della finale di coppa di lega, poi persa. Lo Special One ha sviluppato anche un occhio per i buoni giocatori, come solo i grandi allenatori sanno fare.

Calciomercato Roma, Bove re di coppe: il rinnovo è in arrivo

Uno degli ultimi è stato Edoardo Bove, che all’arrivo del tecnico di Setubal era in Primavera e con un piede in Serie C. L’ex centrocampista della Boreale, infatti, era vicino al prestito nelle serie minori, ma Mourinho ha bloccato tutto decidendo di tenerlo con sé dato che aveva visto qualcosa in lui.

Ora si è capito cosa avesse visto lo Special One, che ha schierato il numero 52 dal primo minuto contro lo Slavia Praga, dopo un gran numero di belle prestazioni, è arrivato anche un super gol che non ha lasciato scampo agli avversari. In estate era vicino il suo addio, ma José ha preferito tenerlo dimostrando di avere ragione. Ora, come riporta Il Messaggero, il suo rinnovo è vicino con l’ingaggio che passerebbe da 350 mila euro a un milione l’anno.