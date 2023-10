Nuovo step Dybala, colloquio con Mourinho e Inter nel mirino

Dybala ha subito lo stiramento del collaterale del ginocchio sinistro nella partita con il Cagliari tre settimane fa e spera di tornare

Tre punti in Europa League e primo posto nel Girone G. Il fine settimana della Roma comincia nel migliore dei modi dopo la bella vittoria sullo Slavia Praga, che è stato sconfitto allo Stadio Olimpico 2-0. Edoardo Bove e Romelu Lukaku hanno messo la firma sulla partita, con il centrocampista che ha aperto le marcature dopo appena 43 secondi. Un bel tiro a giro da fuori area che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Una rete da applausi che ha fatto esplodere lo Stadio Olimpico, riempito per l’ennesima volta in occasione della serata di coppa. Ora, però, bisogna archiviare subito questa gara e penare a quella di domenica, quando la Roma dovrà andare al Meazza per sfidare l’Inter. Simone Inzaghi si sta preparando al meglio in vista di questa partita e può contare su tutti i suoi titolari per cercare di ottenere i tre punti e mantenere la vetta della Serie A.

Non è la stessa cosa per Mourinho, invece, che sta cercando di recuperare quei giocatori che stanno meglio nonostante la presenza in infermeria. Chi no ci sarà è di sicuro Chris Smalling che sembrava aver fatto passi in avanti e invece ha accusato ancora il problema ai tendini che lo tengono fuori dal 1° settembre.

Dybala fa passi avanti, oggi test con il pallone: a stretto contatto con José

Chi sembra migliorare, ma soprattutto scalpitare, è Paulo Dybala che non vuole mancare alla partita di domenica. L’importanza del match è cosa nota e per questo motivo l’argentino sta spingendo per tornare in campo e aiutare la squadra in un appuntamento molto difficile.

Come riporta il Corriere dello Sport, il numero 21 ha fatto passi in avanti in questi giorni e sta cercando di recuperare al meglio. Già oggi potrebbe assaggiare il pallone dopo aver provato i cambi di direzione ieri in allenamento. In caso, Paulo rimane a stretto contatto con José Mourinho, con cui parlerà per discutere della strategia.