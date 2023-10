Roma, coppa e dolori: l’acquisto di gennaio è già scritto

Roma, Pinto ha deciso di prendere in mano la situazione e mettere un freno all’emergenza in cui versano i giallorossi

La Roma continua a correre verso domenica, quando l’Inter ospiterà Lukaku e compagni al Meazza per la decima giornata di Serie A. Vincere è fondamentale per entrambi i club che conquisterebbero punti importanti per la classifica che Mourinho vuole migliorare. Lo Special One, infatti, deve scacciare le critiche che sono piovute in questi giorni sul suo conto e sul suo futuro, che sembra scricchiolare.

I pochi punti conquistati nelle prime sei giornate avevano scatenato i tifosi più esigenti, meno disposti ad aspettare degli altri innamorati della Roma e dell’ambiente che si respira intorno alla squadra. Ora, grazie alle vittorie su Cagliari, Frosinone e Monza, la situazione è migliorata con i giallorossi che sono un piede fuori dalla zona europea. L’obiettivo finale è arrivare al quarto posto, che significa Champions League, ma anche premio qualificazione.

Per arrivarci, José ha intenzione di puntare su tutti i suoi titolari a partire da Lukaku e Dybala. L’argentino e il belga sono i giocatori più importanti della Roma e lo Special One non vorrebbe mai rinunciare a loro. Fondamentali sono anche gli altri senatori che tengono in piedi gli altri reparti.

Roma, Smalling non ritorna e Pinto pensa a un sostituto

Uno di quelli che è mancato in questo avvio di campionato è Chris Smalling, assente dai campi dalla partita con il Milan. Contro i rossoneri la sua prestazione non è stata delle migliori ed è emerso in seguito il suo problema al tendine della coscia che lo sta tenendo fuori da due mesi.

Visto che la cartella clinica dell’inglese non sembra migliorare, Pinto potrebbe correre ai ripari. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il general manager sta pensando di sostituire il centrale già a gennaio con uno dei profili che interessano di più ai giallorossi. In pole position ci sono diversi nomi, come ad esempio quello di Dier, ma per ora non c’è nulla di fatto. Ciò che è sicuro è che Mourinho non può stare ad aspettare il ritorno dell’ex Manchester United ed ha bisogno di qualcuno che prenda il suo posto.