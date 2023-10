Inter-Roma, fischietti per Lukaku: caos prima del fischio d’inizio

Inter-Roma, i tifosi nerazzurri hanno infiammato l’atmosfera dai primi minuti del riscaldamento in cui ha messo Lukaku nel mirino

Si sapeva che l’atmosfera del San Siro sarebbe stata infiammata, ma i tifosi dell’Inter hanno deciso di accendere la scintilla sin da subito. Già da un mese, i nerazzurri avevano deciso di organizzare una protesta nei confronti di Lukaku che in estate ha deciso di non vestire di nuovo la maglia dei milanesi. Il suo passaggio nella Capitale è stato molto contestato visti i contatti con la Juventus che hanno fatto saltare l’accordo finale.

I bianconeri, infatti, hanno provato a lungo a mettere le mani sull’ex attaccante dell’Anderlecht, ma il suo approdo alla Continassa era difficile. Per permetterlo, Allegri avrebbe dovuto rinunciare a Dusan Vlahovic, attaccante preso dalla Fiorentina per 70 milioni qualche anno fa. In questa stagione, però, il suo apporto alla manovra torinese non sembra così efficace e la società stava già pensando di cederlo, ammortizzando anche l’ingaggio.

Visto il mancato trasferimento del serbo, però, non si è fatto nulla per Lukaku che è rimasto senza squadra fino a che la Roma non è piombata su di lui. I giallorossi avevano grandi motivazioni per prendere l’attaccante che ha accettato il prestito secco, per cui ha dovuto anche tagliarsi l’ingaggio.

Inter-Roma, cori contro Lukaku e alcuni fischietti confiscati

Mentre a Roma in molti hanno preso con grande entusiasmo l’arrivo del trentenne, a Milano in molti hanno storto il naso. Pinto e Mourinho hanno provato a calmare l’atmosfera in vista del match, con lo Special One che ha accostato il passaggio di Romelu alla Roma ad altri, come quello di Calhanoglu, per cui non c’è stato tutto questo clamore. L’atmosfera, però, so è incendiata già settimane prima di Inter-Roma.

Sin dai primi minuti del riscaldamento gli interisti hanno fischiato l’attaccante della Roma, in particolare quando il suo nome è apparso sul maxischermo. Questo ha scatenato i supporter di Lautaro e compagni, che hanno fatto partire dei cori contro Lukaku, oltre ai tanti fischietti che hanno suonato ad ogni tocco di palla del belga. Nonostante fosse solo il riscaldamento, questi hanno deciso di far capire subito l’atmosfera. Non sono serviti neanche i tentativi dei controlli all’entrata dello stadio, in cui alcuni fischietti sono stati confiscati, come riporta Dazn, ma molti altri sono stati infiltrati nel Meazza.