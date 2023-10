Roma, UFFICIALE: salta la prossima partita

Roma, complicata la prossima giornata in cui il Lecce arriva allo Stadio Olimpico alle 18.00 per disputare l’undicesima giornata di Serie A

La Roma sta giocando contro l’Inter allo Stadio Meazza per la decima giornata di Serie A. La partita è molto difficile per i giallorossi che stanno affrontando una delle migliori squadre del campionato italiano. Durante il calciomercato estivo, il club nerazzurro si è rinforzato parecchio con i suoi acquisti che hanno portato in rosa calciatori del calibro di Frattesi, Pavard, Sommer e Thuram, grandi talenti per tutti i reparti.

La situazione per i giallorossi non era delle migliori perché nella mattinata di ieri è arrivata la notizia dell’indisponibilità di Paulo Dybala. L’attaccante argentino non è stato neanche convocato da José Mourinho, che ha preferito non rischiare le condizioni fisiche della Joya, alle prese con un infortunio al legamento collaterale del ginocchio sinistro. Nella partita con il Cagliari, il numero 21 è stato contrastato duramente da Prati che lo ha colpito poco sotto l’articolazione, provocando lo stiramento del legamento.

come se non bastasse, oltre all’ex Juventus anche Leonardo Spinazzola non è partito per Milano a causa di un problema fisico che lo ha costretto a rimanere ai box. Si accumulano così le indisponibilità per il tecnico giallorosso che deve rinunciare anche a Chris Smalling e a Lorenzo Pellegrini oltre ai lungodegenti Abraham e Kumbulla.

Roma, Paredes ammonito: salterà la partita con il Lecce

Un filotto di assenze che ha costretto José a far esordire in Europa League alcuni giocatori della Primavera. Prima presenza, infatti, per Cherubini, che è entrato contro lo Slavia Praga calcando il campo per la prima volta con la maglia dei grandi, oltre che a quella della Primavera.

Per i giallorossi, però, continua a piovere sul bagnato con le indisponibilità che aumentano proprio durante la gara con l’Inter. Leandro Paredes è stato ammonito per un fallo effettuato durante la partita con l’Inter diventando così diffidato in vista della prossima gara con il Lecce. Mourinho potrà contare i calciatori a centrocampo sulle dita di una mano viste le tante assenze nella rosa.