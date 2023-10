Mourinho sotto attacco, trovato il colpevole: “Nessuno gliel’ha chiesto”

Mourinho ieri ha mostrato tutta la sua delusione dopo la partita con l’Inter finita 1-0 per i nerazzurri grazie alla rete di Thuram

Ieri sera si è giocata Inter-Roma, valida per la decima giornata di Serie A. Allo Stadio Meazza i giallorossi non sono riusciti a resistere al gioco di Lautaro e compagni, che sono stati bloccati per 80 minuti dalla difesa di Mourinho. Fino a 10 minuti dalla fine, infatti, i giallorossi hanno sofferto il gioco avversario, ma hanno sono riusciti a mantenere il risultato in equilibrio con il pareggio che stava prendendo sempre più forma.

Solo una disattenzione della difesa, unita alla stanchezza generale, hanno permesso all’attaccante francese di imbucarsi indisturbato e concludere a rete il cross basso di Dimarco. Un tema, quello delle poche energie, che è stato ripreso anche a fine partita da Bryan Cristante che ha ammesso come lui e i suoi compagni fossero a corto di benzina e per questo motivo hanno sofferto i ritmi avversari.

Anche lo Special One è tornato a parlare di questo argomento sempre nel post partita rincarando al dose e non lesinando la solita frecciatina che ha reso celebre il suo stile comunicativo. Nel mirino del tecnico portoghese, infatti, c’è finita la Lega che ha organizzato la partita di domenica pomeriggio invece che di lunedì, come hanno fatto Fiorentina e Lazio. In questo modo, la Roma ha avuto due giorni in meno rispetto ai nerazzurri di riposarsi.

Mourinho criticato da Bargiggia: “Nessuno gli ha ricordato di Paredes”

Le parole dell’allenatore della Roma però non sono piaciute a diversi opinionisti e giornalisti, tra cui anche Paolo Bargiggia, intervenuto sul canale Twitch di TvPlay. “La partita è stata indegna come il secondo tempo del Milan contro il Napoli“, questo il pensiero del giornalista.

Questi ha poi continuato criticando le gara dei giallorossi: “La sua Roma rinuncia completamente a giocare, con zero tiri nel primo tempo. Ok proteggersi, ma forse così è un po’ troppo. Nessuna ripartenza e apatia totale praticamente in tutti i reparti. Ci sta perdere a San Siro, magari non in questo modo“. Infine, Bargiggia ha chiosato sulle parole dello Special One: “Mourinho ha detto una cazzata. Poi, se prendono giocatori rotti, non la menasse. E ha parlato pure dell’arbitro. Scommetto che nessun giornalista gli ha ricordato di Paredes“. Un riferimento diretto alle richieste del portoghese di avere in estate l’argentino che non sta giocando al meglio.