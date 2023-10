Calciomercato Roma, cessione improvvisa e occasione in Premier League. Ecco quello che potrebbe succedere la prossima estate

Il futuro di Rui Patricio sembra essere proprio distante dalla Roma. Del contratto in scadenza del portiere il prossimo 30 giugno non se ne parla. E un addio appare quasi certo. Anche perché, c’è da dirlo, l’estremo difensore giallorosso non è che abbia iniziato alla grande questa stagione. L’età in un certo qual modo inizia anche a pesare.

La questione quindi passa nelle mani di Pinto e, nelle scorse settimane, vi abbiamo parlato di come sono diversi i profili che il gm starebbe seguendo. Uno in particolare – così come nei primi giorni di ottobre riportava calciomercatonews.com – sarebbe quello di Ramsdale, estremo difensore dell’Arsenal di Arteta.

Calciomercato Roma, la decisione dell’Arsenal

Oggi del portiere parla invece footballinsider, che sottolinea come i Gunners stiano pure pensando alla cessione del giocatore alla fine di questa stagione, prendendo una decisione diversa da quello che si vociferava fino al momento. Un addio non scontato al momento, ma che potrebbe entrare nella testa del tecnico spagnolo soprattutto se avesse l’occasione di alzare il livello del proprio estremo difensore. Non che Ramsdale non offra garanzie, ma qualcosa si può sempre migliorare.

Ecco che quindi si potrebbe aprire un’occasione importante per il club giallorosso, una di quelle da prendere al volo. Il classe 1999 comunque, e in ogni caso, non sarebbe un affare a prezzo scontato, diciamo. Secondo i ben informati il club inglese vorrebbe almeno 40milioni di euro per cederlo. Una cifra che al momento dalle parti di Trigoria, ovviamente, non si possono permettere. Però il nome, accostato già lo scorso anno ai giallorossi, potrebbe intrigare. Un’occasione è pur sempre un’occasione e il fatto che il club lo voglia cedere potrebbe aiutare ad arrivare ad un possibile accordo.