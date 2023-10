Crisi in attacco senza fine: richiamano Lukaku al Chelsea

Crisi in attacco senza fine in casa Chelsea e rimpianto Lukaku per i Blues. L’attaccante della Roma viene invocato in Premier League dopo l’ennesima gara senza reti.

Romelu Lukaku era osservato speciale durante Inter-Roma, ma la sua prova ha rispecchiato la prestazione anonima della squadra giallorossa. Il centravanti belga, accolto dalla protesta assordante dei suoi ex tifosi, non è riuscito ad incidere nella gara di San Siro, non riuscendo a preoccupare mai la difesa nerazzurra. Ben diverso è stato il suo ruolino di marcia in questo inizio di stagione in casa giallorossa, che alimenta i rimpianti del Chelsea, in crisi totale in Premier League.

La squadra londinese, guidata in panchina da Mauricio Pochettino, sta vivendo un momento di crisi certificata anche dal rendimento dei suoi attaccanti. I Blues sono reduci dalla sconfitta interna per 2-0 inflitta dal Brentford e la situazione in classifica si fa preoccupante. Senza competizioni europee il Chelsea occupa l’undicesima posizione in Premier League ed è stata scavalcata in graduatoria proprio dal Brentford dopo la sconfitta dello Stamford Bridge. Per l’ennesima volta l’attacco dei Blues è rimasto a secco, e sul tema è intervenuto un ex attaccante della squadra londinese.

Rimpianto Lukaku e crisi d’attacco in casa Chelsea: la stoccata di Joe Cole

Joe Cole, che ha militato nelle fila del Chelsea dal 2003 al 2010, è tornato sulla cessione in prestito di Romelu Lukaku in casa Blues. L’ex attaccante ha le idee chiare e lancia una stoccata al club londinese intorno alla decisione di lasciar andare il centravanti belga, che nelle prime 11 gare con la Roma ha realizzato 8 reti.

L’ex attaccante del Chelsea pungola i Blues sul mercato estivo. Joe Cole, intervistato da Tnt sport, ha così commentato l’addio a Lukaku: “Romelu Lukaku, nonostante tutti i suoi difetti, era già in casa. Ha avuto successo all’Inter, ha segnato gol all’Everton e al West Brom in questo paese, perché non poteva segnare gol al Chelsea? Cosa c’era che non andava ?“. L’ex Blues rimpiange il bomber belga senza mezzi termini, le mosse di mercato estive del Chelsea non vengono promosse da Joe Cole.