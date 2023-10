Infortunio Dybala, nuovo test e ultimatum

Dybala è ancora indisponibile a causa dell’infortunio al ginocchio che lo sta tenendo fuori da inizio mese dopo la gara col Cagliari

Archiviata la partita contro l’Inter, che ieri sera è finita 1-0 grazie alla rete di Thuram, che ha permesso ai nerazzurri di conquistare i tre punti, la Roma pensa già alla prossima gara. Domenica alle 18 tornano allo Stadio Olimpico Lukaku e compagni che affronteranno il Lecce, reduce dalla sconfitta per 1-0 contro il Torino. In mezzo alla settimana, poi, i salentini avranno anche la gara di Coppa Italia contro il Parma.

Duplice impegno, quindi per i pugliesi che potrebbero trovare una formazione diversa rispetto a quella scesa in campo allo Stadio Meazza. Mourinho, infatti, ha lasciato fuori diversi giocatori che sono si sono infortunati nelle ultime giornate e non hanno ancora recuperato al meglio dai problemi fisici. Chris Smalling è il grande assente di questi ultimi mesi, con le sue condizioni che non sembrano migliorare nonostante i tentativi in allenamento dei giorni scorsi.

Insieme a lui, uno degli assenti più importanti è Paulo Dybala che è fermo ai box dalla partita con il Cagliari dello scorso 8 ottobre. Durante il primo tempo, l’attaccante è stato contrastato duramente da Prati che lo ha colpito poco sopra il ginocchio sinistro, provocando lo stiramento del legamento collaterale.

Infortunio Dybala, pronto il ritorno con il Lecce: teste “ufficiale”

La Joya ha provato anche a rientrare con i nerazzurri, ma sabato mattina Mourinho ha preferito non rischiarlo lasciandolo a casa. Nessuna convocazione per il numero 21 che è rimasto ad allenarsi per recuperare al meglio in vista della prossima partita con il Lecce, in cui dovrà essere determinante.

Ripartire subito con una vittoria dopo la sconfitta con l’Inter è fondamentale e per farlo la Roma ha bisogno di Dybala. Come riporta Retesport, le condizioni fisiche del talento di Laguna Larga, però, verranno monitorate durante la settimana con il suo ritorno in campo che avverrà proprio contro i salentini. Il suo utilizzo, poi, dovrebbe avvenire dal primo minuto, un vero e proprio test ufficiale per lo stato di salute del ginocchio.