Lo porta al Real Madrid: 2x1 e addio Mourinho

Mourinho è sempre nel mirino del club spagnolo che sta facendo passi in avanti per definire il futuro dopo l’addio di Ancelotti

Pochi tiri, poca roba e in totale poco gioco della Roma contro l’Inter che è riuscita a vincere 1-0 grazie alla rete di Thuram. L’attaccante francese si è infilato bene tra le maglie larghe della difesa romanista all’81’, con Llorente e Ndicka che lo hanno perso a causa di un mix di disattenzione e stanchezza. Come ha riportato lo stesso Cristante a fine partita, i giallorossi erano un po’ corti di energia e questo ha pagato.

Proprio il centrocampista stava per segnare un eurogol da circa 30 metri, con il tiro che è finito poco sopra la traversa difesa da Sommer. Il tentativo del numero 4 avrebbe potuto sbancare il Meazza in una delle pochissime azioni offensive della Roma. Mourinho ha comunque tentato tutto il possibile per evitare la sconfitta, con il pareggio che si stava definendo sempre di più a pochi minuti dalla fine, evitando un insuccesso che avrebbe avuto i contorni di un’impresa.

La sconfitta, arrivata poi in questo modo con i giocatori giallorossi che hanno calciato in porta in pochissime occasioni non rendendosi mai pericolosi, darà modo alle critiche di scatenarsi di nuovo dopo le proteste successive alla gara col Genoa. Contro i liguri, infatti, è arrivata la sconfitta per 4-1, con i più estremisti che hanno chiesto l’esonero dello Special One.

Niente Real per Mourinho: vogliono Xabi Alonso insieme al pupillo

La mancanza di gioco è stata subito sottolineata da tutti coloro che vorrebbero vedere il tecnico portoghese al di fuori da questa società, smemorati riguardo i risultati ottenuti dall’allenatore negli anni passati. E in questi mormorii tornano a trovare fondamento le voci che vorrebbero José al Real Madrid.

FlorentinoPerez è da sempre innamorato di Mourinho e starebbe pensando di riportarlo nella capitale spagnola, anche se nel casting ci sono Zidane e Xabi Alonso. Proprio quest’ultimo è il preferito del numero 1 dei Blancos e, come riporta El Nacional, è il primo della lista. Il suo arrivo potrebbe diventare ancora più concreto vista al decisione del Real di prendere anche un suo pupillo del Bayer Leverkusen. Si tratta di Jeremie Frimpong, terzino destro che proprio a Madrid vedono bene come erede di Carvajal. Tutto porta verso l’approdo dell’ex centrocampista in quella che è stata casa sua, con Florentino Perez sempre più propenso ad abbandonare l’idea del ritorno di Mourinho.