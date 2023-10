Poche gioie e tanti dolori: il mercato della Roma ai raggi X

Calciomercato Roma, gli acquisti dell’estate non hanno avuto l’impatto che tutti si aspettavano, tra fatiche, infortuni e basso rendimento

L’inizio di stagione della Roma non è stato dei migliori, i punti guadagnati in dieci partite sono solo 14 e l’ultima partita contro l’Inter ha dimostrato i diversi limiti della rosa. In primis, quello più importante, non è tanto il bel gioco, che lo Special One non ha mai avuto essendo un grande sostenitore del “risultatismo“. Si tratta della tenuta fisica dei calciatori giallorossi, con i nuovi arrivati che non hanno migliorato la situazione.

Coloro che avrebbero dovuto aiutare Mourinho – che ha sottolineato la fragilità dei nuovi acquisti a inizio stagione – nella scelta degli interpreti durante la stagione sono stati spesso fermi ai box come ad esempio Renato Sanches. Il centrocampista portoghese rappresenta una scommessa sbagliata di Tiago Pinto, che lo ha voluto con grande fermezza in estate. Puntare su di lui per andare a completare il centrocampo a tre non ha portato i suoi frutti visto che fino ad ora l’ex PSG si è già infortunato due volte.

Fino ad ora le partite totali sono state tre, con un totale di 98 minuti giocati tra Europa League e Serie A. Contro l’Empoli si è visto il suo talento, con il gol segnato dopo un grande inserimento, ma dopo quella partita è arrivata la finestra con lo Sheriff, in cui ha dato forfait al 28′. A centrocampo, poi, è arrivato anche Paredes, che fino ad ora non ha entusiasmato.

Roma, i nuovi arrivi non convincono: Lukaku l’unico di impatto

L’ex Juventus, infatti, è sembrato abbastanza elementare nelle geometrie e nel gestire i ritmi, con le sole partite con Empoli e Cagliari che sono state degne di nota. Il suo apporto al reparto, però, ha permesso di ritrovare Cristante che ha più libertà di sbilanciarsi e di essere letale.

La scelta di sostituire Matic con l’argentino non ha pagato lo Special One, che avrebbe voluto un rinforzo sulla fascia. Kristensen fino ad ora è sembrato timido e impacciato, con la sola prestazione con l’Empoli positiva. Da lui ci si aspetta di più, ma l’approdo dal Leeds retrocesso non permette di fare voli pindarici. Aouar è l’unico dei nuovi arrivati nel mezzo che sta dando qualche soddisfazione ai tifosi della Roma grazie alla sua classe.

Lukaku è l’unico dei nuovi arrivati che si salva grazie agli 8 gol in giallorosso e all’impatto che ha avuto nelle gerarchie di Mourinho. L’altro attaccante approdato in estate, Sardar Azmoun evita ogni giudizio a causa del suo poco utilizzo in campo. La difesa, infine, non è migliorata molto con l’arrivo di Ndicka. Il centrale ex Frankfurt ha avuto molti alti e bassi. In alcune occasioni, infatti, il difensore ivoriano ha giocate bene in diverse gare, grazie al suo atletismo, ma in altre sono state sotto la lente d’ingrandimento il suo senso di posizione e il tempismo sugli anticipi.

La stagione è ancora lunga e c’è tempo di rimediare, le speranze sono di vedere i nuovi avere l’impatto che tutti speravano, con Mourinho che può cercare di invertire la rotta nelle prossime gare.