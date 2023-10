Addio Roma, bianconero per 25 milioni

Calciomercato Roma, un obiettivo di Pinto e Mourinho potrebbe accettare l’offerta del club nei prossimi giorni prima del big match

Migliorare la squadra per raggiungere obiettivi sempre più grandi, è questo l’obiettivo di Mourinho e Pinto per la Roma. Sin da quando è cominciata questa avventura per lo Special One, circa due anni e mezzo fa, lo scopo era quello di portare il club su palcoscenici più alti come la Champions League. Per farlo era auspicabile trovare le vittorie di qualche trofeo, come il tecnico portoghese ha fatto alla sua prima stagione nella Capitale.

Con Mourinho, infatti, la Roma ha vinto la Conference League grazie al trionfo sul Feyenoord nella finale di Tirana. Nella scorsa annata, poi, è arrivata la finale di Europa League persa contro il Siviglia ai calci di rigore nonostante un arbitraggio ampiamente discutibile di Anthony Taylor. I risultati sono arrivati in poco tempo con il portoghese in panchina, ma da vincente qual è, ha sempre voglia di alzare l’asticella delle ambizioni.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati sono arrivati dal mercato calciatori del calibro di Dybala e Lukaku, senza contare Abraham, Belotti e Aouar, che hanno dimostrato di essere ottimi giocatori. Il livello della squadra si è alzato notevolmente, ma manca ancora qualcosa alla rosa giallorossa per essere perfetta.

Calciomercato Roma, il Newcastle piomba su Marcos Leonardo

Si tratta di un altro attaccante, magari giovane, che possa rappresentare il futuro del club. In estate era stato messo nel mirino Marcos Leonardo, punta classe 2003, che con la maglia del Santos ha segnato fino a ora 21 gol, trascinando il club lontano dalla zona retrocessione.

L’affare sembrava quasi concluso, ma i bianconeri hanno deciso di non venderlo in quel momento della stagione in cui erano in difficoltà. Le sue prestazioni, con i gol che sono arrivati a valanga, hanno attirato le attenzioni di altri big club d’Europa con uno pronto a sferrare l’assalto decisivo. Come riporta gaveanews.com, sulle sue tracce c’è il Newcastle che potrebbe puntare sui pertodollari per comprarlo a gennaio. Il Santos lo lascerebbe partire solo per un offerta tra i 20 e i 25 milioni.