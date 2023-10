Esonero entro Natale: Conte subito in panchina

Esonero entro Natale e spunta l’opzione Conte per la panchina, che dopo l’ultima sconfitta rischia di farsi bollente. Ecco le ultime dall’Inghilterra sul tecnico accostato anche alla Roma.

Nelle scorse settimane avevano fatto tanto rumore le parole di Antonio Conte, uscito allo scoperto sul suo futuro professionale. Ancora senza panchina dopo la rottura con il Tottenham della scorsa stagione, il tecnico leccese è stato accostato ad un ritorno in Serie A ed ha aperto le porte a Roma e Napoli. Ora direttamente dalla Premier League, si aprono nuovi scenari che coinvolgono l’allenatore pugliese, che può trovare una nuova panchina questa stagione in caso di esonero entro Natale.

Nonostante lo stesso Antonio Conte abbia dichiarato di non voler subentrare in corsa, gli addetti ai lavori lo ritengono un’opzione valida in caso di esonero di Erik ten Hag. Il tecnico olandese non sta vivendo un grande momento al Manchester United, certificato dalla sconfitta per 3-0 inflitta nel derby dal Manchester City di Guardiola. I Red Devils sono solo ottavi in classifica ed i bookmakers anticipano il possibile esonero dell’olandese entro Natale. Ecco le cifre che coinvolgono anche l’ex tecnico di Juve e Inter, accostato ad un ritorno ad effetto in Serie A e già vicino alla panchina della Roma nelle scorse stagioni.

Dall’Inghilterra, Conte in quota Manchester United: esonero ten Hag più vicino

Il sito del Sun evidenzia come la quota del possibile esonero di ten Hag entro Natale sia in picchiata. Il bookmaker Betfair ad esempio punta all’addio in anticipo del tecnico olandese ad un quota di 7. Il primo candidato per sostituirlo sarebbe Zinedine Zidane, il cui passaggio sulla panchina del Manchester United è quotato ad appena 5 volte la posta in gioco.

Ma secondo gli addetti ai lavori, è spuntata anche la pista Antonio Conte come erede di ten Hag sulla panchina inglese. L’ipotesi di un clamoroso ritorno in Premier League per il leccese è quotata a 17 da Betfair, al pari dell’ipotesi Southgate e Lopetegui.