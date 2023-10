Mourinho cala il jolly: doppio ruolo e richiamo Europeo

Calciomercato Roma, il tecnico portoghese potrebbe ottenere il rinforzo tanto atteso con l’arrivo della finestra invernale dei trasferimenti

L’emergenza per la Roma non sembra accennare a fermarsi, con gli infortunati che sono ancora ai box. José Mourinho spera di recuperare in tempo per domenica almeno Paulo Dybala e Leonardo Spinazzola, che nel fine settimana hanno dato forfait poco prima della partita con l’Inter. Il tecnico portoghese ha dovuto rinunciare all’esterno nell’ultima gara, con Zalewski che non ha reso al meglio contro i nerazzurri.

L’argentino, invece, manca dai primi di ottobre, quando c’è stata la partita contro il Cagliari in Sardegna. Nel corso del primo tempo, la Joya ha subito un colpo all’altezza del ginocchio che ha provocato lo stiramento del legamento crociato del ginocchio sinistro. Uno stop che ha fatto sobbalzare tutti i tifosi e lo stesso Special One, che si è ritrovato a dover rinunciare al suo giocatore migliore per circa un mese, con il numero 21 che ha tentato il recupero record nel fine settimana.

La situazione più critica attualmente è a centrocampo, dove per la prossima partita è stato squalificato Leandro Paredes, che si unisce agli assenti Renato Sanches e Lorenzo Pellegrini. I due sono infortunati e hanno lasciato il reparto in totale emergenza, con soli quattro giocatori – tra cui Pagano – disponibili per domenica.

Calciomercato Roma, Dier vuole l’Europeo: via libera alla cessione

Le maggiori preoccupazioni, però, arrivano dalla difesa che sembra essere spesso in difficoltà. L’assenza di Smalling si protrae da tempo e l’inglese non sembra vicino al ritorno in campo dopo lo stop arrivato nei primi di settembre, in cui ha accusato un fastidio ai tendini del flessore.

Come se non bastasse, Ndicka ha avuto molti alti e bassi durante la stagione e non da molte garanzie in campo, così come Llorente. Per questo motivo, Mourinho vorrebbe un rinforzo in difesa a partire da gennaio, quando si aprirà la finestra invernale dei trasferimenti. Nel mirino c’è Eric Dier, che il portoghese conosce bene avendolo allenato al Tottenham, vicino alla cessione. Come riporta Footballtransfers.com, il difensore è in scadenza di contratto e gli Spurs vorrebbero venderlo subito per guadagnare qualcosa. In più, a fine stagione c’è l’Europeo a cui Dier vuole partecipare. Per questo la sua cessione sembra a un passo, con la Roma sempre più interessata.