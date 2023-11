Addio Abraham, a Londra non hanno altra scelta

Calciomercato Roma, Tammy Abraham potrebbe tornare a giocare in Premier League in futuro. Dall’Inghilterra c’è un nuovo verdetto sul futuro del centravanti giallorosso.

Riflettori accesi sul futuro di Tammy Abraham. L’attaccante inglese è lontano dai campi dall’ultima partita della scorsa stagione, prima della sessione di mercato estivo che lo avrebbe visto tra i protagonisti potenziali. Lo stesso calciatore non ha escluso la possibilità del ritorno in Premier League ed in vista del mercato invernale la sua cessione potrebbe tornare un tema d’attualità in casa giallorossa.

Non mancano estimatori del classe ’97 che, dopo il grave infortunio al ginocchio sinistro, tra qualche mese potrebbe tornare in campo. Il pacchetto offensivo della Roma offre copertura a José Mourinho. Oltre all’arrivo di Romelu Lukaku i giallorossi hanno prelevato Azmoun dal Bayer Leverkusen, che oltre a Belotti e Dybala e l’alternativa El Shaarawy, consentono di avere abbastanza profondità nell’attacco della squadra guidata dal tecnico portoghese. Non è da escludere quindi, come riportato da Calciomercato.it, il ritorno del centravanti britannico in Premier League, dove non mancano estimatori.

Futuro Abraham, sentenza dalla Premier League: il West Ham fuori dalla corsa

A partire dall’Aston Villa ed il Brentfors, passando per Fulham ed il Chelsea da cui è arrivato. Proprio con i Blues potrebbe aprirsi un canale che coinvolga Romelu Lukaku, arrivato in prestito secco alla Roma negli ultimi giorni del mercato estivo. Mentre dalla Premier League c’è un verdetto chiaro sul futuro di un’altra squadra londinese, interessata al numero 9 giallorosso.

Parliamo del West Ham di Moyes, ancora a caccia dell’erede di Scamacca, passato all’Atalanta prima di esser stato vicinissimo proprio alla Roma. Ma, secondo quanto scrive il sito Hammers.news, difficilmente il club di Londra potrà fiondarsi sul centravanti della Roma, sia a gennaio che in previsione della prossima finestra di calciomercato estivo. La richiesta economica per il cartellino dell’ex Chelsea viene indicata come ostacolo principale nella trattativa, gli Hammers sembrano dunque orientati a virare su altri profili nella caccia al bomber.