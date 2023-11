Mourinho scaricato: è fuori dalla lista del presidente

Mourinho è in scadenza di contratto con la Roma, con cui ancora non ha parlato per prolungare l’accordo che finirà in estate

Il futuro di Mourinho ancora non è stato deciso, con il suo contratto che scade in estate dopo tre anni di lavoro nella Roma. Sin dal suo arrivo in giallorosso, la piazza è esplosa di felicità ed eccitazione per l’arrivo di un allenatore del suo calibro, che ha portato risultati dal primo anno. Nella stagione d’esordio, infatti, è arrivata la Conference League nella nottata di Tirana, in cui il Feyenoord è stato sconfitto 1-0.

Nella seconda stagi0ne, invece, la Roma è arrivata in finali di Europa League contro il Siviglia, che ha potuto alzare al cielo la coppa solo grazie a degli errori di Anthony Taylor. L’arbitro inglese ha sbagliato la direzione di gara gestendo male i gialli e soprattutto non decidendo bene sugli episodi chiave come il rigore non dato per mano di Fernando. Un furto per i giallorossi, che avrebbero potuto alzare al cielo anche questa coppa.

L’inizio di questa terza e, a quanto sembra ora, ultima stagione non è stato dei migliori, con le ultime partite che sono servite a rialzare la testa. Grazie alle vittorie su Cagliari, Frosinone e Monza, i giallorossi sono riusciti ad agganciare il gruppo in testa dopo essere stati a un passo dalla zona retrocessione.

Mourinho, addio al Real: escluso dai successori di Ancelotti

Per ora non sembrano esserci stati nuovi contatti per il rinnovo del contratto, con lo Special One che nella scorsa stagione ha mandato diversi messaggi in conferenza stampa a Dan Friedkin. Il presidente, però, non si è mai fatto sentire e questo ha aumentato le voci sul futuro di José.

Alcune di queste lo vedono tornare al Real Madrid che è vicino a separarsi da Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano dovrebbe lasciare il club in estate per approdare con molta probabilità sulla panchina del Brasile e in questi mesi Florentino Perez si sta guardando intorno per individuare il miglior sostituto. Come riporta El Nacional, i nomi nella lista per ora sono quattro e in cima c’è Xabi Alonso. Dietro di lui Zidane, Raul e Arbeloa. Chi non c’è è proprio lo Special One, che sembra finito fuori dalle mire dei Blancos.