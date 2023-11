Calciomercato Roma, è già derby con la Lazio: 25 milioni per l’azzurro

Calciomercato Roma, l’allenatore portoghese sfida la Lazio in un testa a testa serrato per prendere l’attaccante che può partire a gennaio

Il primo novembre è arrivato con soli due mesi per la prossima finestra invernale di calciomercato e la Roma che ha già preparato le prossime mosse. I giallorossi hanno intenzione di andare a rinforzare i reparti che hanno dimostrato più lacune in questo avvio di campionato piuttosto zoppicante, con le vittorie su Cagliari, Frosinone e Monza che hanno scacciato via la maggior parte delle critiche.

Dopo sei partite, infatti, i punti conquistati dalla Roma erano solo cinque e questo aveva scatenato le critiche dei tifosi, con quelli più estremisti che chiedevano a gran voce l’esonero di José Mourinho. Le ultime vittorie in campionato avevano allontanato i nuvoloni, ma la sconfitta con l’Inter ha riportato la squadra nell’occhio del ciclone con il gioco sul banco degli imputati. Questo, infatti, secondo molti manca e c’è bisogno di un inversione di rotta.

Per questo motivo Tiago Pinto si sta dando da fare per individuare i migliori profili che il calciomercato può offrire per rinforzare la Roma. Di sicuro l’obiettivo primario è puntellare la difesa, dove in questa stagione ci sono stati diversi problemi, non solo fisici, ma anche di tenuta e rendimento in campo.

Calciomercato Roma, corsa a tre per Gnonto: c’è anche la Lazio

Aggiungere un pizzico di fantasia e vitalità in attacco, poi, permetterebbe alla Roma di schierare in campo un’arma in più che, insieme a Lukaku e Dybala, renderebbe la squadra una delle più pericolose in Serie A. I due hanno dimostrato subito una grande intesa e letalità.

I profili scansionati in questi giorni sono diversi e uno di questo è quello di Wilfred Gnonto, attaccante del Leeds che vuole lasciare il club. L’esterno vuole giocare ad alti livelli e la sua presenza in Championship non lo soddisfa, per questo motivo vuole lasciare il club già a gennaio. Come riporta teamtalk, su di lui c’è la Roma, ma anche la Lazio e l’Everton che è stato vicino a prenderlo in estate. Per acquistare l’azzurro ci vogliono circa 25 milioni, ma Mourinho preferirebbe prenderlo in estate.