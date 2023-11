Addio già scritto: le cifre che inchiodano la Roma

Calciomercato Roma, l’addio ai giallorossi sembra già scritto. Le cifre dell’operazione inchiodano il club e anticipano la separazione in futuro.

Questione di cifre, in questo caso clamorose, e addio Roma già scritto. La squadra guidata da José Mourinho tornerà in campo domenica pomeriggio allo stadio Olimpico, per affrontare il Lecce. La squadra salentina, scesa in campo ieri in Coppa Italia ed eliminata a sorpresa dal Parma, vorrà rialzare la testa dopo sei gare senza vittorie. La Roma non può però permettersi ulteriori passi falsi, dopo aver inanellato cinque vittorie consecutive è arrivata la sconfitta in casa dell’Inter a ridimensionare la posizione in classifica dell’undici guidato dallo Special One.

Nelle ultime uscite uno dei grandi assenti è stato Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, arrivato in estate dal PSG, è fermo ai box per un problema muscolare dal 21 settembre, quando la Roma scese in campo in Europa League, in casa dello Sheriff Tiraspol. Per cause fisiche il suo apporto alla squadra si qui è stato minimo, da incorniciare solo la prova contro l’Empoli, in cui l’ex Bayern Monaco ha trovato anche la via della rete. Ora è tornato ad allenarsi con i compagni, ma il suo impiego per le prossime sfide rimane in dubbio e le sue condizioni da monitorare.

Calciomercato Roma, flop Renato Sanches: l’addio è già scritto

Tiago Pinto sull’arrivo del duttile centrocampista si è espresso con toni chiari, mettendoci la faccia ed assumendosi in pubblico la responsabilità dell’operazione in entrata. Operazione imbastita con il PSG, con cui i giallorossi hanno un ottimo rapporto, che però viste le cifre sembra già destinata a concludersi.

Ad evidenziarlo è l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, che allontana senza mezzi termini il possibile riscatto del centrocampista. Ecco la formula dell’obbligo di riscatto del portoghese da parte della Roma: a giugno prossimo a 11 milioni nel caso in cui giochi il 55% delle partite e a 14 milioni con invece il 75% delle gare. Fin qui il centrocampista ha giocato appena il 6,5 % delle gare dei giallorossi, con un ingaggio non certo leggerissimo. La Roma paga 3,5 milioni annui per il calciatore lusitano, che in rapporto a quanto ha giocato sin qui in campo ha guadagnato oltre 520 mila euro ogni ora di gioco.