Salta anche Roma-Lecce: fissato il rientro

Roma, domenica alle 18 i giallorossi scendono in campo contro i salentini per l’undicesima giornata di Serie A in vista del derby

Tutti in campo dopo la festa di Ognissanti che ha aperto il mese di novembre in cui ha cominciato a farsi sentire l’inverno. Le folate di vento hanno portato diverso mal tempo in tutta Italia che da nord a sud è alle prese con piogge e basse temperature. Nonostante le giornate si accorcino sempre di più con meno ore di luce, questa è tornata a vedersi anche nell’infermeria della Roma, con Mourinho che sta recuperando alcuni giocatori.

Paulo Dybala e Leonardo Spinazzola si stanno allenando con il gruppo e il loro recupero è previsto per la gara contro il Lecce di domenica sera. Per l’undicesima giornata di Serie A, i giallorossi arrivano allo Stadio Olimpico con l’intenzione di reagire dopo la sconfitta con l’Inter del Meazza. In quell’occasione Thuram ha segnato il gol della vittoria a meno di 10 minuti dalla fine lasciando l’amaro in bocca a Mourinho e ai tifosi.

Chi non sembra destinato a tornare è Chris Smalling, che ha stizzito non poco proprio lo Special One, che sperava di riaverlo almeno per il derby. Il suo ritorno, invece, è destinato a slittare ancora, con le condizioni fisiche del giocatore che non sembrano migliorare. Nei giorni scorsi si era anche allenato in gruppo, ma un riacutizzarsi del dolore lo ha costretto a fermarsi.

Roma, Sanches pronto a tornare: Slavia Praga nel mirino

Sembra migliorare, invece, Renato Sanches che fino ad ora ha fatto vedere solo uno sprazzo del suo talento contro l’Empoli, con cui ha trovato anche il gol. I suoi inserimenti sono stati notati da tutto l’Olimpico e da Mourinho stesso, ma poi i problemi muscolari lo hanno costretto a fermarsi di nuovo.

Tiago Pinto per ora sta perdendo questa sua personale scommessa, con il centrocampista portoghese che è considerato un suo pupillo, ma c’è speranza che le cose possano migliorare. Intanto, il giocatore è tornato ad allenarsi in gruppo e come conferma La Gazzetta dello Sport, Mourinho spera di riaverlo il prima possibile. La gara con il Lecce potrebbe non essere quella del ritorno, con lo Slavia Praga che invece ha più possibilità di giocare contro l’ex Bayern Monaco e PSG. Con quasi tutte le sicurezze, infine, Renato Sanches potrà tornare contro la Lazio nel derby del 12 novembre.