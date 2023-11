Infortunio Smalling, Mourinho furioso: nuova data per il rientro

Smalling è ancora alle prese con l’infortunio al tendine del flessore della coscia che lo sta tenendo fuori ormai da inizio settembre

Non ha nulla, anzi no sta male. Può recuperare entro domenica, anzi no resta fuori. Gli ultimi mesi di Smalling sono stati un alternarsi di insicurezze con la situazione del difensore inglese che è diventata un vero e proprio caso nella Capitale. Il centrale ex Manchester United, infatti, ha dato forfait dopo la terza giornata di Serie A contro il Milan, quando la sua forma fisica è sembrata piuttosto negativa e arretrata.

Inizialmente non si sapeva cosa avesse il centrale inglese, ma poi è stata fatta chiarezza sulle condizioni fisiche del trentatreenne. Un fastidio al tendine del flessore della coscia, un qualcosa che non guarisce facilmente e che sta tenendo fuori il giocatore da circa due mesi. È questo il tempo in cui Mourinho non lo ha potuto utilizzare e sembra che ce ne sia ancora da aspettare prima del suo ritorno in campo. Fino ad ora Chris ha saltato sette partite di Serie A più tre di Europa League.

Un’assenza importante per lo Special One, che sembra aver perso la pazienza con l’ex Fulham. La situazione sembrava migliorata nei giorni scorsi, con Smalling che era tornato ad allenarsi con i compagni per poi fermarsi nuovamente visto l’acutizzarsi del fastidio che lo sta martoriando.

Smalling non torna, il recupero slitta a fine novembre

Vista la situazione, Tiago Pinto sta cominciando a guardarsi intorno per cercare qualcuno che possa sostituire Chris a gennaio. I nomi nel mirino sono diversi, ma intanto lo staff giallorosso si sta occupando del difensore che ieri è volato a Londra per farsi visitare da uno specialista.

Questo ha confermato la terapia intrapresa a Trigoria con l’operazione che è stata scongiurata. Come riporta il Corriere dello Sport, dipende tutto dalla percezione del giocatore che ha una mentalità particolare. Smalling, infatti, segue una dieta vegana ferrea ed è restio all’utilizzo di farmaci antidolorifici. Nei giorni scorsi ha provato alcuni allenamenti blandi in gruppo, ma ha chiesto di fermarsi, con il rientro che dipende tutto dalla percezione del giocatore. Ora il recupero è slittato ancora ed è previsto per la gara contro l’Udinese del 26 novembre.