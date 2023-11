Nuova proprietà araba: budget da 200 milioni e sfida Mourinho-Zidane

Nuove indiscrezioni in arrivo svelano la possibile vendita del club agli arabi. La nuova proprietà è pronta ad investire 200 milioni sul mercato e c’è il duello tra Mourinho e Zidane.

Il contratto tra José Mourinho e la Roma è in scadenza nel giugno del 2024. È stato lo stesso tecnico portoghese a sottolineare la data della fine del rapporto con la Roma in conferenza stampa, quando erano uscite voci di un possibile esonero. Ora dalla Francia arrivano nuove indiscrezioni che coinvolgono direttamente il tecnico giallorosso, accostato alla panchina di un club che sembra destinato a finire in mano agli arabi. Oltre allo Special One spunta anche la pista che porta a Zinedine Zidane.

L’Arabia Saudita continua a svolgere grandi manovre nell’universo calcistico. Dopo lo sbarco di Cristiano Ronaldo nella Saudi League, la scorsa estate sono stati tanti i calciatori scippati dai petroldollari ai campionati europei. Sempre nel paese arabo si disputeranno i Mondiali del 2034, dopo la rinuncia da parte dell’Australia che ha chiuso i giochi in vista dell’assegnazione della Coppa del Mondo. Ora i petroldollari sembrano pronti a sbarcare in Ligue 1, secondo le ultime indiscrezioni in arrivo dalla Francia, il Marsiglia potrebbe presto cambiare proprietà.

Dalla Francia, gli arabi pronti ad acquistare il Marsiglia: Mourinho o Zidane per la panchina

A svelarlo è il sito “Lequotidiendusport.fr” che parla di un affare che oscilla tra i 350 ed i 400 milioni di euro per la vendita dell’OM agli arabi. La nuova proprietà saudita, che non è escluso possa insidiarsi già a gennaio, avrebbe pronto poi un budget da 200 milioni di euro dai investire sul mercato.

Il sito francese indica anche i possibili colpi del Marsiglia a proprietà araba. Spunta Roberto Firmino, che sta giocando quest’anno nel campionato arabo, oltre alle piste Sancho e Danso. Per la panchina invece la prima scelta sarebbe quella che porta a guardare a Zinedine Zidane, ancora senza incarico dopo aver vinto tutto nel Real Madrid. Atro nome sul taccuino della nuova proprietà araba sarebbe quello di José Mourinho, che non ha escluso un possibile passaggio professionale in Arabia Saudita in ottica futura.