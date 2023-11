Pinto ha scelto l’erede: firma da 10 milioni

Calciomercato Roma, Tiago Pinto rompe gli indugi individuando l’erede per il futuro immediato in casa giallorossa. Operazione da 10 milioni di euro e occhi puntati in Brasile.

La Roma è attesa da un mini ciclo di gare decisive prima della sosta per le nazionali di novembre. La squadra allenata da José Mourinho tornerà in campo domenica pomeriggio, all’Olimpico contro il Lecce. Poi sarà il momento di volare in Repubblica Ceca, per sfidare lo Slavia Praga nella quarta giornata di Europa League, infine l’atteso derby contro la Lazio, ultima sfida prima della pausa. Tra poche settimane poi sarà il momento della sessione invernale di calciomercato e Tiago Pinto ha già scelto l’erede.

Il mese di gennaio si avvicina e con esso l’apertura del calciomercato di riparazione per Tiago Pinto. Il dirigente giallorosso può rompere gli indugi nelle prossime settimane, soprattutto nella caccia all’erede di chi è in scadenza contrattuale. Oltre allo staff tecnico, e lo stesso Pinto, sono due i titolarissimi che hanno il contratto in scadenza a giugno 2024. Senza contare gli arrivi in prestito, compreso Lukaku, al momento sono in scadenza contrattuale il portiere Rui Patricio ed il terzino sinistro Leonardo Spinazzola. Il laterale umbro si è anche fermato per un guaio muscolare, ed il suo sostituto -Nicola Zalewski- sta facendo fatica anche in questa stagione.

Erede Spinazzola, Pinto rompe gli indugi: fari puntati su Piton in Brasile

Tiago Pinto ha già aperto il casting per il futuro della corsia mancina in casa Roma. Segnali circa il rinnovo del numero 37 non sono arrivati e, come anticipato da Asromalive.it, per il futuro dell’out di sinistra resta in piedi la pista Lucas Piton, terzino sinistro brasiliano con passaporto italiano, dal Vasco Da Gama.

Ad evidenziare la trattativa è l’edizione odierna di Leggo, che aggiunge il nome del terzino sinistro brasiliano alla lista dei desideri di Tiago Pinto. Oltre al laterale per la corsia di sinistra il portoghese farà un tentativo anche per Eric Dier, in uscita dal Tottenham e vecchia conoscenza di mister Mourinho. Tornando al laterale verde-oro, il prezzo del cartellino, come anticipato da Daniele Trecca su X oscilla intorno ai 10 milioni di euro.