Totti e il ritorno alla Roma: annuncio UFFICIALE e messaggio ai Friedkin

Totti non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare alla Roma per rappresentarla al meglio come ha fatto durante gli anni in giallorosso

Una storia d’amore finita non nel migliore dei modi, ma che continua ad andare avanti anche a distanza. Quella di Francesco Totti e della Roma è una storia che non è destinata a finire, con l’ex Capitano che non ha mai nascosto la sua voglia di tornare a lavorare per quei colori. Dopo trent’anni passati a Trigoria, nei mesi scorsi sembrava vicino il suo ritorno in società, ma la chiamata definitiva non è mai arrivata.

La conclusione della sua carriera nella società, sia da calciatore sia da dirigente, non è stata molto bella. L’ultima stagione con Spalletti in panchina, infatti, ha visto il ritiro del Pupone in un’atmosfera polemica tra chi attaccava il tecnico toscano e chi chiedeva al Capitano di farsi da parte. Un’aria che non ha fatto bene ai protagonisti della vicenda che si sono divisi con acredine, mentre ora i messaggi che si mandano sono al miele.

Totti, infatti, è tornato a parlare della questione al Corriere della Sera: “Nella fase finale il nostro rapporto è stato condizionato dall’esterno, specie dai dirigenti o consulenti della società, e non ci siamo più capiti“. Un messaggio per l’allenatore di Certaldo: “Se lo incontrassi lo saluterei con affetto, mi farebbe piacere. Credo che tra noi ci sia un profondo legame. Con lui mi sono trovato meglio di tutti“.

Totti alla Roma: “Mi farebbe piacere, ma non voglio chiedere. Mourinho il numero uno”

L’intervista, poi, è andata inevitabilmente sull’argomento Roma: “Mi è dispiaciuto come è finita la mia storia in giallorosso“. Un pensiero con le sfumature della malinconia e dell’amarezza: “La verità è che quando nel calcio non servi più non c’è più rispetto. Se Maldini, Del Piero, Baggio, io siamo fuori dal calcio significherà qualcosa, no?“.

L’intervista è continuata, tra i tanti argomenti come il calcio moderno e Ilary Blasi, anche su un possibile ritorno in società: “Certo che, con un ruolo definito, mi piacerebbe. Ma non voglio tornarci su. Non voglio chiedere. Alla Roma sanno che se hanno bisogno di me, per cose serie, mi fa piacere dare una mano. Altrimenti, amici come prima“.

Infine, Francesco ha parlato anche di Mourinho: “Mi piacerebbe tornare con Mourinho, è il numero uno, lo stimo molto. Mi dispiace non essere stato allenato da lui, nella mia carriera“.