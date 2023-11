Doppio addio Pinto e Mourinho: scadenza fissata e silenzio Friedkin

Mourinho sembra indirizzato verso l’addio alla Roma, con il contratto che è in scadenza e non è ancora stato rinnovato dalla società

La Roma quando ha cominciato questo percorso nel 2021 ha sorpreso tutti, nessuno si aspettava che i Friedkin potessero portare nella Capitale un allenatore del calibro di José Mourinho. Il tecnico portoghese era stato preso in gran segreto dalla nuova proprietà che aveva fatto capire subito le intenzioni positive che aveva con questa squadra: tornare tra le grandi del campionato italiano e d’Europa.

L’obiettivo principale era alzare l’asticella delle prestazioni e dei palcoscenici in cui la Roma era impegnata, con la Conference League che era sembrata una sconfitta l’anno precedente. Arrivare nella competizione, invece, ha portato una grande gioia ai tifosi giallorossi che in estate hanno festeggiato la vittoria del trofeo. Al Circo Massimo, infatti, si è riunito un grandissimo numero di persone che hanno costretto i pullman celebrativi a cambiare itinerario.

L’anno successivo l’impresa è stata sfiorata, con solo la sfortuna e un destino balordo che hanno impedito alla Roma di vincere l’Europa League. La partita con il Siviglia si era messa nel migliore dei modi, salvo poi delle decisioni arbitrali più che discutibili che hanno indirizzato la gara nel peggiore dei modi.

Mourinho fissa la scadenza, immobilismo Friedkin

In questa stagione, invece, l’inizio dei giallorossi non è stato dei migliori anche se in Europa League per ora è stato assicurato il primo posto nel girone. Ora manca la gara di ritorno contro lo Slavia Praga di giovedì prossimo che permette di mettere in ghiaccio la qualificazione.

Nonostante questi risultati, il contratto di José non è ancora stato discusso dai Friedkin che lo scorso anno hanno dribblato tutti i messaggi dello Special One. Il portoghese ha chiesto spesso alla società di discutere il rinnovo prima dell’estate, ma da Dan non è arrivata nessuna mossa. Come riporta Il Tempo, l’incertezza continua ancora anche quest’anno, con i contratti di Pinto e Mourinho che scadono in estate. Proprio lo Special One ha fissato la scadenza e si aspetta di parlare con la proprietà con l’inizio dell’anno. Per ora, però, sembra che i Friedkin abbiano deciso di mantenere il silenzio e rispettare i tempi del contratto.