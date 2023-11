La Roma scippa la Juve: ecco l’erede di Renato Sanches

Calciomercato Roma, Pinto si è mobilitato per trovare un sostituto al portoghese che in questo inizio di stagione ha subito molti stop

La Roma si sta preparando in vista di domenica, quando giocherà contro il Lecce per l’undicesima giornata di Serie A. Si va verso la metà del campionato, con i giallorossi che stanno cercando di fare punti per dimenticare l’inizio di stagione molto negativo. Dopo sole sei partite, infatti, tutti si aspettavano di vedere la squadra de non a punteggio pieno, con un bel bottino che permettesse di occupare le zone alte della classifica.

Invece così non è stato, con i giallorossi che avevano solo cinque punti grazie alle vittorie sull’Empoli e ai pareggi con Torino e Salernitana. Un avvio che ha creato non poche polemiche tra i tifosi, con le frange più estremiste che hanno chiesto a gran voce l’allontanamento del portoghese. Gli altri, invece, hanno mantenuto la lucidità puntando soprattutto sulla difficoltà dello Special One di avere la rosa al completo a causa dei tanti stop fisici.

Basti pensare che ad oggi gli infortunati sono cinque, comperi i lungodegenti Abraham e Kumbulla. A questi vanno aggiunti Paulo Dybala e Renato Sanches, che stanno lavorando per tornare al meglio in vista della partita contro il Lecce del fine settimana. Recuperare l’argentino è fondamentale, con il centrocampista che, invece, rappresenta sempre un’incognita.

Calciomercato Roma, Pinto mette gli occhi su Zielinski

Fino ad ora ha giocato solo 98 minuti, di cui 70 con l’Empoli e i restanti 28 contro lo Sheriff Tiraspol, quando è stato sostituito per un nuovo infortunio. Per ora il portoghese rappresenta un scommessa fallimentare per Tiago Pinto, che si è preso la sua responsabilità per averlo voluto.

Intanto, la sua assenza continua a rappresentare un caso e la realizzazione della clausola per il riscatto, al raggiungimento del 55% delle presenze, sembra piuttosto difficile. Come riporta controcalcio.com, la Roma si è attivata per trovare il giocatore che prenderà il suo posto in futuro e il profilo adatto è stato trovato in Serie A. Si tratta di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli che è in scadenza di contratto. In estate ci sono state diverse voci su un possibile addio ed è nel mirino di Inter e Juventus. In questi giorni, però, potrebbe inserirsi la Roma, a caccia di un centrocampista di livello.