Mourinho e Dybala In Arabia Saudita: “bomba” Corriere dello Sport

Calciomercato Roma, i calciatori giallorossi sono nel mirino dei club sauditi che nell’ultimo anno hanno fatto man bassa di talenti

Nell’ultimo anno il mondo calcistico, soprattutto quello europeo, è stato scosso da un nuovo competitor: l’Arabia. I club della penisola saudita hanno intenzione di mettere le mani sui migliori calciatori che giocano nei migliori campionati di questo sport. Per farlo, questi sceicchi non hanno timore di mettere mano al portafoglio, più gonfio di qualsiasi altro in Europa, e spendere cifre astronomiche che farebbero impallidire i faraoni dell’Antico Egitto.

In estate sono tanti i calciatori che hanno deciso di vestire le maglie dei club della Saudi Pro League e non si tratta di giocatori ai margini del panorama calcistico. Anzi, gente del calibro di Benzema, Cristiano Ronaldo e Neymar hanno deciso di volare nella penisola per godersi le montagne di milioni che sono state versate nei loro conti bancari. Ma se ci sono alcuni che hanno detto sì a questo folli proposte, ci sono anche talenti che hanno deciso di rispedire al mittente le offerte.

Uno di questi è Luka Modric, centrocampista del Real Madrid in chiusura di carriera. Dato proprio il tramonto del croato, che giocherà le ultime stagioni prima di appendere gli scarpini al chiodo, in Arabia avevano pensato di convincerlo a giocare lì quest’ultimo periodo, ma l’ex Tottenham ha rifiutato per rimanere ad alti livelli.

Calciomercato Roma, l’Arabia piomba sulla Serie A: nel mirino Lukaku e Dybala

Le offerte non sono arrivate solo per i giocatori per. Guido Fienga, ex dirigente della Roma che ha seguito il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin, è diventato un dirigente dell’Al-Nassr, dove gioca Cristiano Ronaldo. Gli stessi Arabi, poi, hanno provato in diverse occasioni a convincere lo Special One.

Mourinho, però, ha rifiutato quelle che sarebbero state le offerte più alte mai fatte a un allenatore di calcio. Come riporta il Corriere dello Sport, però, nei prossimi mesi i club arabi potrebbero piombare in Serie A per prendere i nostri talenti e dare ai club quei milioni che tanto fanno comodo alle casse del calcio italiano. Nel mirino tra i tecnici ci sono proprio il portoghese e Maurizio Sarri, con Immobile che è tra quelli che potrebbero chiudere la carriera proprio con la maglia di un club saudita. Obiettivi sono anche Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala e Romelu Lukaku che in passato sono riusciti a rifiutare, ma – come si interroga lo stesso quotidiano – “per quanto tempo potranno resistere?” Nella Capitale tutti sono sicuri nella resistenza, ma ciò che è ancora più assodato è che il calcio italiano deve trovare una soluzione alla sveltase non vuole perdere forza e appeal.