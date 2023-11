Nuovo ruolo per Totti: hanno già parlato

Totti nei giorni scorsi ha teso una mano a Spalletti che ha risposto accettando il gesto di pace dell’ex numero Dieci della Roma

In questi giorni Francesco Totti è tornato a far parlare di sé dopo l’intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui ha parlato della Roma, di Mourinho, ma soprattutto di Luciano Spalletti. L’attuale commissario tecnico della Nazionale è stato uno dei protagonisti della carriera dell’ex Capitano della Roma. Le ultime stagioni, infatti, si sono incrociate con il ritorno del tecnico toscano sulla panchina giallorossa.

In molti hanno visto proprio l’allenatore di Certaldo come il responsabile dell’addio del numero Dieci, visti anche i tanti alti, ma soprattutto bassi nel rapporto che hanno portato i due a discutere e a incrinare proprio questo legame che avevano creato nella prima esperienza in giallorosso insieme. Queste scorie, poi, hanno coinvolto anche altri personaggi, come ad esempio Ilary Blasi, ex moglie di Totti, che ha attaccato lei stessa Spalletti.

Negli anni successivi le cose non sono migliorate anche a causa della serie tv sulla storia dell’ex Capitano, che ha dipinto Luciano in modo negativo. Per questo motivo i rapporti tra i due erano arrivati ai minimi storici, ma nell’ultimo periodo le cose sembrano essere cambiate. Totti, infatti, ha teso diverse volte la mano al ct.

Nuovo ruolo per Totti: futuro in Figc e contatti con Gravina

In quest’ultima è arrivata anche la risposta proprio di Spalletti, che tramite La Repubblica ha dato appuntamento a Francesco. Prima della partita di domenica tra Roma e Lecce, il commissario tecnico sarà nella Capitale per far visita ai pazienti del Bambin Gesù e proprio lì vorrebbe recarsi con Totti.

Questo riavvicinamento tra i due, con annesse ammissioni di colpa, è arrivato dopo lunghi periodi di attriti e potrebbe portare anche a qualcosa per l’ex attaccante della Roma. Come riporta Il Messaggero, infatti, nel futuro del numero Dieci potrebbe esserci un ruolo in Figc. I contatti con Gravina sono stati già avviati e le parti hanno parlato proprio per definire un possibile ruolo di Francesco che potrebbe essere invitato a Coverciano prima della partita con la Macedonia all’Olimpico. Per lui c’è la possibilità di tornare nel mondo del calcio nel settore tecnico della Nazionale o come ambasciatore in vista dell’Italia nell’Europeo 2032.