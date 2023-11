Lukaku e Abraham scaricati: bomber da 92 milioni

Calciomercato Roma, possibile svolta nel futuro di Romelu Lukaku e Tammy Abraham. I due attaccanti giallorossi vengono dimenticati: spunta il sostituto da 92 milioni.

La Roma tornerà in campo domani pomeriggio, per ospitare il Lecce allo stadio Olimpico. La squadra guidata da José Mourinho vuole dimenticare in fretta il passaggio a vuoto di San Siro, dove l’Inter di Inzaghi ha vinto di misura una gara dominata. Da dimenticare anche la prova di Romelu Lukaku, mai protagonista nella bolgia di tifosi che lo ha contestato al Meazza. Il futuro del centravanti belga, così come quello di Abraham, è legato a doppio filo alle manovre del Chelsea in Premier League.

L’inizio di stagione di Big Rom in casa Roma è stato fulminante. Nelle prime undici gare in giallorosso, tra campionato ed Europa League, il centravanti belga ha messo a segno la bellezza di otto reti. Le prestazioni dell’ex Inter, arrivato alla Roma negli ultimi giorni di mercato estivo con la formula del prestito secco, non sono passate inosservate in Inghilterra. Il Chelsea, che ne detiene il cartellino, sta vivendo un momento difficile in campionato, certificato anche dalla crisi offensiva della squadra allenata da Pochettino. In tanti hanno indicato la mossa di cedere in prestito Lukaku come deleteria in casa Blues, mentre non è mai tramontata l’ipotesi di ritorno per quel che riguarda Tammy Abraham.

Calciomercato Roma, il Chelsea dimentica Lukaku e Abraham: Pochettino punta tutto su Toney

Il numero 9 giallorosso è ancora ai box dopo il tremendo infortunio rimediato nel finale della scorsa stagione. Il centravanti inglese, arrivato proprio dal Chelsea nell’estate del 2021, non ha chiuso all’ipotesi del ritorno in Premier League e le porte del club londinese potrebbero aprirsi per lui in futuro.

Ma, secondo quanto riporta dall’Inghilterra il sito Express.co.uk, il mercato dei londinesi sembra pronto a puntare tutto su un bomber che già è in Premier League. Il media britannico evidenzia come la prima scelta di Pochettino sia Ivan Toney del Brentford. L’attaccante è fuori per squalifica fino a metà gennaio ed i Blues potrebbero sborsare la somma di 92 milioni di euro per strapparlo al club biancorosso.