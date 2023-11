Due acquisti in uno: il Barcellona fa un regalo alla Roma

Calciomercato Roma, Pinto sta seguendo gli sviluppi sul futuro di un calciatore finito nel mirino del club per rinforzare la rosa

Il campionato si sta avvicinando verso la sua metà con quella di oggi che è l’11ª partita per la Roma in Serie A. Mancano solo 8 gare al giro di boa con questo che arriverà a gennaio 2024. In quel mese ci sarà anche la finestra di calciomercato invernale, che permetterà a Pinto e Mourinho di rinforzare la rosa. Per questo motivo, i due si stanno guardando intorno per individuare i migliori talenti da portare a Trigoria.

Sempre stando attenti al Fair Play Finanziario imposto dalla Uefa inseguito al settlement agreement, i giallorossi non possono spendere cifre in questa finestra se non vendono prima. Lo stesso era successo anche nelle due precedenti estive, così come in quella dello scorso gennaio. I reparti da migliorare sono diversi, ma la difesa è di sicuro quello che ha più bisogno di essere rimaneggiato visti i tanti infortuni che lo hanno colpito.

Mourinho sta rinunciando a Chris Smalling da inizio settembre e l’assenza del calciatore è la più importante per adesso. Le sue condizioni non sembrano migliorare nonostante la terapia scelta serva per far passare la tendinite cronica della coscia. I continui esami a cui è sottoposto il numero 6 non hanno evidenziato lesioni.

Calciomercato Roma, Marcos Alonso verso l’addio: il Barcellona deciderà a gennaio

Svolgere una cura antidolorifica potrebbe aiutare l’ex Manchester United che, però, ha una filosofia che lo porta a non utilizzare tali farmaci. Per questo motivo Mourinho lo sta ancora aspettando e per tutelarsi ha dato mandato a Pinto di individuare qualche profilo interessante.

Il primo di questi è quello di Eric Dier per la difesa centrale, ma in queste settimane ce n’è un altro che ha attirato l’attenzione. Si tratta di Marcos Alonso, difensore del Barcellona con un passato alla Fiorentina. Lo spagnolo piace alla Roma e, come riporta The Sun, dai catalani potrebbe arrivare anche un assist in vista del futuro. Il suo contratto scade in estate e i blaugrana non hanno intenzione di rinnovarlo. A gennaio la dirigenza valuterà se prolungare l’accordo con il trentaduenne, ma solo in caso accettasse una forte riduzione dello stipendio. Viste, però, le presenze in rosa di Baldè e Inigo Martinez, il suo futuro sembra segnato. Se Alonso dovesse approdare alla Roma sarebbe un doppio regalo per Mourinho visto che può giocare sia sulla fascia sinistra che come difensore centrale.