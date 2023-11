Incubo infortuni: 166 giornate d’assenza

Infortuni e assenze, la situazione nella Roma è sempre critica, con diversi titolari ancora fermi ai box come Pellegrini e Smalling

Allarme rosso e porte girevoli. Il reparto infermeria di Trigoria ha sempre qualche visita in questa stagione, con i calciatori della Roma che hanno subito diversi infortuni. Soprattutto, non sono le riserve a essersi fermate, ma i titolari e senatori della squadra. Negli ultimi giorni, infatti, sono riusciti a recuperare Renato Sanches e Paulo Dybala, con la Joya che ha saltato fino ad ora 4 partite e sta cercando di recuperare.

L’assenza dell’argentino è di sicuro la più importante, ma per fortuna dei tifosi e di Mourinho, il talento di Laguna Larga sta recuperando al meglio per scendere in campo con il Lecce. Il suo rientro era previsto per la partita con l’Inter, per cui il numero 21 stava tentando il recupero record, ma poi José ha preferito non rischiarlo evitando ricadute. Il riposo ha fatto bene all’ex Palermo e Juventus, che si è allenato in gruppo e dovrebbe scendere in campo dal primo minuto oggi all’Olimpico.

Non ci sarà invece Chris Smalling, ancora alle prese con il fastidio al tendine della coscia che lo sta tenendo fuori da inizio settembre. Sono due mesi che Mourinho non riesce a schierarlo e il suo rientro si allontana ogni giorno. Chi ha messo nel mirino la prossima giornata è Lorenzo Pellegrini, che ha tutte le intenzioni di tornare con la Lazio.

Incubo infortuni, in due anni e mezzo senatori assenti per quattro stagioni

Stesso destino per Leonardo Spinazzola, che si è fermato alla vigilia della gara con l’Inter. L’esterno sinistro, che non sta giocando al meglio in questa stagione, ha dovuto dare forfait e non è stato convocato dallo Special One nella sfida persa di misura con i nerazzurri.

Gli assenti sono parecchi e come riporta il Corriere dello Sport, il numero di partite saltate vale per più di quattro stagioni. Mourinho ha dovuto rinunciare a cinque giocatori importanti come Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Smalling e Renato Sanches, per un totale di 166 partite in quasi due anni e mezzo. In questi numeri sono calcolate anche le gare che il numero 37 ha saltato per la rottura del Tendine d’Achille, ma se queste non si contano si arriva comunque a 115. Non poche per lo Special One che spesso ha dovuto fare i conti con assenze sovrapposte che hanno portato la squadra in emergenza.