Roma-Lecce, le probabili formazioni: rivoluzione Mourinho

Roma-Lecce va in scena oggi alle 18, con Dybala e compagni che hanno intenzione di combattere per i tre punti e dimenticare l’Inter

Fischio d’inizio alle 18, tutti allo Stadio Olimpico, con i nuvoloni che non sembrano dare tregua alla Capitale. Anche Giove Pluvio, antica divinità romana responsabile degli acquazzoni, ha deciso di assistere alla gara tutta in giallorosso tra Roma e Lecce valida per l’11ª giornata di Serie A. L’obiettivo di José Mourinho è quello di fare punti e vincere per rimanere attaccato al gruppo in testa, con la Champions ad ora distante 7 punti.

Nella conferenza stampa di ieri lo Special One ha sottolineato l’importanza dell’avversario, che ha dimostrato di essere molto forte e preparato. Il Lecce è contraddistinto da una struttura solida e ben organizzata, con i continui ribaltamenti di fronte che sono affidati alle due fasce. Oggi non sarà facile per gli esterni della Roma che si ritroveranno ad affrontare Banda e Almqvist, con quest’ultimo che è una delle grandi sorprese di questa stagione.

La Roma dovrà cercare di stare attenta per non essere presa alla sprovvista dal gioco di D’Aversa che ha messo in difficoltà diverse altre squadre. La formazione che può schierare Mourinho, però, non è delle migliori, visto che alcuni giocatori ancora non hanno recuperato al meglio dagli infortuni.

Roma-Lecce, le probabili formazioni: El Shaarawy sulla fascia

Uno di questi è Paulo Dybala che nei giorni scorsi ha recuperato per l’infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Questo aveva subito uno stiramento durante la partita con il Cagliari e da allora il numero 21 non è più potuto scendere in campo.

Nell’ultima partita la Joya non è stato convocato, con lo Special One che ha preferito non rischiare ricadute. Come riporta il Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport, invece, stavolta dovrebbe scendere in campo dal primo minuto anche a causa delle poche alternative. Ci sarebbe Belotti disponibile, ma far prendere confidenza all’ex Juventus e Palermo è fondamentale per averlo al meglio contro la Lazio domenica prossima. Accanto a lui ci sarà Lukaku, mentre nel centrocampo a cinque Mou avrebbe pensato a qualche novità. Sulle fasce, infatti, dovrebbero partire dal primo minuto El Shaarawy e Karsdorp invece che Zalewski e Kristensen, impalpabili con l’Inter.

In mezzo a loro gli unici centrocampisti disponibili, ovvero Cristante, Bove e Aouar, con Renato Sanches che è a un terzo della sua condizione, come ha ammesso lo Special One ai giornalisti ieri pomeriggio. Infine, in difesa dovrebbero scendere dal primo minuto i soliti noti: Rui Patricio tra i pali e il terzetto Mancini-Llorente-Ndicka.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, El Shaarawy; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D’Aversa