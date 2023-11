Mourinho senza freni, la richiesta di Dybala: nuovo allarme Roma

La Roma risolve al cardiopalma la sfida contro il Lecce, grazie alla rimonta in pieno recupero. José Mourinho dopo il 2-1 dello stadio Olimpico ha così commentato la gara.

Romelu Lukaku dalle stalle alle stelle, il centravanti belga ad inizio gara fallisce il suo primo rigore in Serie A, dopo trova la rete in pieno recupero. Il gol di Big Rom ha fatto esplodere letteralmente lo stadio Olimpico, regalando tre punti pesantissimi per la squadra giallorossa in classifica. A fine gara il portoghese è tornato anche sul rigore fallito dal centravanti giallorosso, svelando la richiesta a sorpresa verso Paulo Dybala e non solo.

Intervenuto ai microfoni Dazn, Mou ha così commentato la vittoria all’ultimo respiro: “Oggi abbiamo preso la vecchia filosofia, perdere per 1 o per 10 è uguale. La squadra era sbilanciata, potevamo prendere 2/3 gol. Abbiamo finito di giocare con Belotti quinto a destra. Ragazzi e pubblico straordinari, quando la sconfitta è vicina di solito non c’è questa connessione tra giocatori e tifosi.”

Sugli avversari: “Il Lecce è una squadra organizzata e ben allenata, dispiace per loro perché hanno fatto un lavoro straordinario. Dispiace anche per Falcone, ci ho scherzato un po’: dice di essere romanista ma quando gioca contro la Roma para praticamente tutto.” Il portiere dei salentini è stato grande protagonista per l’ennesima volta contro la Roma, prima della rimonta nell’extra time.

L’elogio ai tifosi romanisti: “Ho allenato varie squadre e non mi ricordo occasioni in cui quando nonostante la sconfitta la gente continua a sostenere la squadra.”

Roma-Lecce, Mourinho a carte scoperte: le condizioni di Dybala e nuovo allarme Smalling

Sulla partita di Dybala: “Nel primo tempo ha fatto cose bellissime, è importante per noi. Dybala ha giocato sull’onda dell’emozione, ha fatto troppo. Ho parlato con lui e gli ho detto che forse sarebbe meglio riposare e non partire per Praga, ma lui mi ha risposto che vuole venire e giocare.”

Sul rigore non calciato dalla Joya: “I rigori li sbaglia chi ha il coraggio di tirarli, non sono mai triste per questo. Dybala non si sentiva al top con il calcio da fermo.”

Su Lukaku: “Lo conosco meglio di tutti. Quando sbaglia un rigore il suo cuore piange e soffre. Non poteva esserci sensazione migliore di segnare all’ultimo, è la vittoria della squadra e di Romelu, che dormirà un po’ meglio.”

In seguito José Mourinho ha fornito un aggiornamento dall’infermeria, lanciando un nuovo allarme su Smalling: “Pellegrini e Spinazzola sono ogni giorno più vicini al rientro. Smalling no, è più lontano.“