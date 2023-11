Roma-Lecce, alta tensione all’Olimpico: lancio di fumogeni

Roma-Lecce si chiude sul 2-1 in favore dei giallorossi, una gara palpitante risolta con la rimonta in pieno recupero. Alta tensione allo stadio Olimpico, con il lancio dei fumogeni.

La Roma torna a vincere in pieno recupero, dopo la sconfitta di misura in casa dell’Inter. La squadra guiadata da José Mourinho ribalta in pieno recupero la sfida interna al Lecce, grazie alle reti Azmoun e Lukaku nell’extra time. Dopo la rete del vantaggio sigltata dal bomber belga c’è stato uno spiacevole episodio allo stadio Olimpico, con protagonisti i tifosi ospiti.

La Roma ritrova la vittoria allo stadio Olimpico, risolvendo nuovamente la gara in pieno recupero. Tre punti fondamentali per la squadra giallorossa, che supera la Lazio in classifica a sette giorni dal derby. Protagonista assoluto Romelu Lukaku, che dopo pochi minuti ha fallito il calcio di rigore contro il leccese Falcone. Il centravanti belga però si riscatta con un bellissimo gol ad un passo dal triplice fischio. La rete del belga vale tre punti pesanti, dopo il pareggio siglato da Azmoun.

Lo stadio Olimpico esplode di gioia dopo il gol del belga, ma c’è da registrare un episodio di tensione tra le due tifoserie. Subito dopo il gol della rimonta i tifosi leccesi hanno infatti acceso e lanciato fumogeni contro i romanisti, assiepati nel settore della Curva Nord.