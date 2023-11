Rissa sfiorata a Bologna, doppia squalifica per il Derby: Sarri trema

Lazio-Roma va in scena domenica prossima allo Stadio Olimpico, con i giallorossi che sperano di recuperare tutti gli infortunati

Oggi la Roma scende in campo contro il Lecce per l’11ª giornata di Serie A. Alla prossima, però, c’è il derby in programma allo Stadio Olimpico alle 18, con la Lazio che arriva dalla sconfitta con il Bologna. Contro i rossoblù è arrivato lo stop per i biancocelesti, che hanno permesso a Thiago Motta di prolungare la striscia di imbattibilità che dura da dieci giornate. Gli emiliani, infatti, hanno perso solo una volta fino ad ora.

Si tratta della prima giornata con il Milan, che ha vinto con i rossoblù 2-0. Da quel giorno le cose sono cambiate e a farne le spese sono stati anche i laziali, che hanno visto la propria squadra perdere per il gol di Lewis Ferguson su assist di Zirkzee. Una sconfitta che arriva proprio prima del derby, una partita molto sentita in città, soprattutto negli ultimi anni in cui il club di Lotito è riuscito ad alzare la sua competitività.

Riuscire a vincere ora è molto importante perché permette alle due squadre di continuare a rincorrere i propri obiettivi prefissati per il campionato. Questi sono condivisi visto che entrambe le squadre vogliono giocare in Champions League la prossima stagione. Intanto si deve procedere passo dopo passo con la Roma che tra qualche giro d’orologio scenderà in campo.

Lazio-Roma, Romagnoli e Patric rischiano la squalifica: martedì il verdetto

In vista del derby Mourinho spera di recuperare tutti i titolari infortunati, tra cui c’è anche Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista centrale è ai box a causa di un fastidio muscolare e sta cercando di tornare in campo proprio contro la Lazio, gara per lui molto importante.

Chi, invece, rischia di perdere due pezzi importanti è proprio la Lazio che potrebbe presentarsi all’Olimpico senza Romagnoli e Patric. Come riporta Il Messaggero, i due rischiano di saltare il derby a causa della rissa sfiorata con il Bologna nel tunnel al termine del match. I rossoblù hanno schernito quelli della Lazio e i più nervosi erano proprio i due centrali. Ora resta al Giudice Sportivo decidere cosa fare una volta ricevuto il referto dell’arbitro ed eventuali segnalazioni da parte dei 007 federali presenti. Il verdetto sarà noto martedì.