Calciomercato Roma, vuole convincere Pinto: servono 12 milioni

Calciomercato Roma, il general manager potrebbe concludere il colpo in vista della finestra di luglio per completare la rosa giallorossa

La Roma si è risvegliata con tre punti conquistati negli ultimi minuti, con un aumento di giri nel finale di partita contro il Lecce. I tifosi presenti allo stadio difficilmente avranno preso sonno vista l’euforia arrivata dalla vittoria contro i salentini, che erano passati in vantaggio al 71′ con Almqvist. L’attaccante era stato servito bene da Banda dopo un contropiede letale, di quelli sottolineati da Mourinho in conferenza stampa.

Gli eroi della serata sono stati Romelu Lukaku e Sardar Azmoun. Il primo è riuscito a riscattarsi dopo aver sbagliato un calcio di rigore dopo pochi minuti, con il tiro di Dybala che era stato deviato dal colpo di mano di un avversario. Inizialmente l’arbitro non aveva assegnato il penalty, ma poi c’è stato bisogno dell’On Field Review per permettere di valutare bene l’azione. Dagli 11 metri di è presentato il belga, viste le difficoltà della Joya, ma Falcone ha impedito al numero 90 di segnare.

È stata solo questione di tempo, però, perché dopo circa 90 minuti, l’ex Inter e Chelsea ha trovato il sinistro vincente dopo l’assist di Paulo Dybala. La rete dell’attaccante ha fatto esplodere di gioia i tifosi della Roma e ammutolito quelli del Lecce che soli cinque minuti prima erano sicuri di tornare in Salento con tre punti in tasca.

Calciomercato Roma, Azmoun vuole il riscatto: missione in vista dell’estate

L’altro eroe di serata, quello che non ti aspetti, è stato l’iraniano che ha siglato la rete dell’1-1 con un colpo di testa preciso all’angolino. L’assist di Zalewski non è andato sprecato e l’ex Bayer Leverkusen si è fatto trovare pronto pareggiando una partita che sembrava ormai naufragata.

Proprio il numero 17 è esploso di gioia e a fine partita ha ammesso come aspettasse questa rete. Centro poi dedicato alla moglie, ai genitori e alla famiglia, con la figlia che è nata nella Capitale lo scorso 25 settembre. Come riporta il Messaggero, il legame con la città è già solido e Azmoun ha fissato un obiettivo per questa stagione: convincere la società a spendere i 12.5 milioni per il riscatto. Missione possibile, con l’iraniano che dovrà continuare a farsi trovare pronto ogni volta che verrà chiamato in causa, in modo che Pinto possa acquistarlo definitivamente dal Leverkusen in estate. La clausola, infatti, ha valore fino al 30 giugno.